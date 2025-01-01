Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26 лютого
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 24 лютого, була сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. У вівторок, 25 лютого, були невеликі магнітні хвилювання. У середу, 26 лютого, така тенденція збережеться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У понеділок, 24 лютого, була сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. У вівторок, 25 лютого, були невеликі магнітні хвилювання. У середу, 26 лютого, така тенденція збережеться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26 лютого
Сьогодні, 01:30
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Луцька Венеція» закрилась на ремонт після пожежі
25 лютий, 22:12