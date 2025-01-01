Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 26 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, 24 лютого, була сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі, яка не здатна впливати на самопочуття людей. У вівторок, 25 лютого, були невеликі магнітні хвилювання. У середу, 26 лютого, така тенденція збережеться.