На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки

На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
У середу, 26 лютого, в Україні для промисловості та бізнесу застосовуватимуть заходи обмеження потужності. Відключення світла для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"26 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 16:00 – 19:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", — йдеться у повідомленні.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — зазначили у компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
25 лютий, 23:19
У компанії Starlink спростували чутки про припинення надання послуг Україні
25 лютий, 22:43
«Луцька Венеція» закрилась на ремонт після пожежі
25 лютий, 22:12
Сім'ям двох загиблих волинських військових вручили їхні посмертні нагороди
25 лютий, 21:45
Схожі новини
На Волині 19 січня відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки На Волині 19 січня відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
18 лютий, 21:15
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів на Волині: графік на 11 лютого «Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів на Волині: графік на 11 лютого
10 лютий, 21:15
На Волині будуть застосовані обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться На Волині будуть застосовані обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться
10 лютий, 03:11
У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло У громаді поблизу Луцька кілька днів відключатимуть світло
09 лютий, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
26 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
25 лютий, 23:19
 0
У компанії Starlink спростували чутки про припинення надання послуг Україні
25 лютий, 22:43
 0
«Луцька Венеція» закрилась на ремонт після пожежі
25 лютий, 22:12
 0
Сім'ям двох загиблих волинських військових вручили їхні посмертні нагороди
25 лютий, 21:45
 0
Медіа
відео
1/8