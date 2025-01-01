На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
25 лютий, 23:19
У середу, 26 лютого, в Україні для промисловості та бізнесу застосовуватимуть заходи обмеження потужності. Відключення світла для побутових споживачів наразі не прогнозуються.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"26 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 16:00 – 19:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", — йдеться у повідомленні.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — зазначили у компанії.
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Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"26 лютого будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень: 16:00 – 19:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", — йдеться у повідомленні.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", — зазначили у компанії.
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