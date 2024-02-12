У компанії Starlink спростували чутки про припинення надання послуг Україні
25 лютий, 22:43
У компанії Starlink, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, спростували чутки щодо припинення надання послуг доступу до інтернету для України.
Про це йдеться у дописі компанії у соцмережі Х.
"Starlink прагне надавати послуги в Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично неправдиві", — зазначили там.
24 лютого міністр оборони України Рустем Умєров під час форуму "Україна. Рік 2025". заявив, що Україна розробляє альтернативні засоби зв'язку, щоб не залежати від систем Starlink. Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що станом на 23 лютого жодної системної роботи з блокування Starlink в Україні немає.
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Про це йдеться у дописі компанії у соцмережі Х.
"Starlink прагне надавати послуги в Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично неправдиві", — зазначили там.
24 лютого міністр оборони України Рустем Умєров під час форуму "Україна. Рік 2025". заявив, що Україна розробляє альтернативні засоби зв'язку, щоб не залежати від систем Starlink. Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомляв, що станом на 23 лютого жодної системної роботи з блокування Starlink в Україні немає.
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