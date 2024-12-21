«Луцька Венеція» закрилась на ремонт після пожежі

«Луцька Венеція» закрилась на ремонт після пожежі
У «Луцькій Венеції», що в центральному парку — ремонт. Оновити її хочуть приблизно за 3 тижні.

Про це misto.media розказали в закладі.

«Ми і так планували оновити заклад, але через прикру обставину — пожежу 24 лютого — пришвидшився цей процес», — каже власник кавʼярень «Променад» та «Луцька Венеція» Леонід Баглай.

За цей час планують оновити терасу, закупити нові пуфи, облаштувати красиву підсвітку, зробити зручнішим місце для перегляду кінофільмів. А для комфортнішої роботи персоналу планують закупити нове обладнання.

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Теги: Луцька венеція, ремонт
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