«Луцька Венеція» закрилась на ремонт після пожежі
Сьогодні, 22:12
У «Луцькій Венеції», що в центральному парку — ремонт. Оновити її хочуть приблизно за 3 тижні.
Про це misto.media розказали в закладі.
«Ми і так планували оновити заклад, але через прикру обставину — пожежу 24 лютого — пришвидшився цей процес», — каже власник кавʼярень «Променад» та «Луцька Венеція» Леонід Баглай.
За цей час планують оновити терасу, закупити нові пуфи, облаштувати красиву підсвітку, зробити зручнішим місце для перегляду кінофільмів. А для комфортнішої роботи персоналу планують закупити нове обладнання.
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Про це misto.media розказали в закладі.
«Ми і так планували оновити заклад, але через прикру обставину — пожежу 24 лютого — пришвидшився цей процес», — каже власник кавʼярень «Променад» та «Луцька Венеція» Леонід Баглай.
За цей час планують оновити терасу, закупити нові пуфи, облаштувати красиву підсвітку, зробити зручнішим місце для перегляду кінофільмів. А для комфортнішої роботи персоналу планують закупити нове обладнання.
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