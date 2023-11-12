Сім'ям двох загиблих волинських військових вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 21:45
Орденами "За мужність" III ступеня посмертно нагородили 45-річного військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригади Анатолія Кошелюка з села Верхівка та 30-річного старшого стрільця Андрія Несторука з села Липини.
Про це повідомили в Підгайцівській громаді, де проживали захисники.
25 лютого нагороду вручили дружині старшого сержанта Анатолія Кошелюка Вікторії та одному з трьох його синів. Ще одну відзнаку, яку президент Володимир Зеленський присвоїв для Андрія Несторука, передали для його матері Людмилі Несторук.
Що відомо про захисника Анатолія Кошелюка
Анатолій Кошелюк родом із села Погулянка Камінь-Каширського району. У 1993 році закінчив навчання у місцевій школі, де за спогадами однокласників та вчителів вирізнявся принциповістю і справедливістю, зазначили в Камінь-Каширській міськраді.
Після школи у 1995-1996 роках волинянин проходив службу у 23-му аеромобільному загоні Прикордонних військ в місті Кременчук, потім ще на рік продовжив службу за контрактом. Після одруження з дружиною Вікторією у 2003 році сім'я переїхала в село Верхівка Луцького району.
Стати на захист України чоловік прагнув ще у 2024 році, однак мав слабке здоров'я і хронічні хвороби. Після початку повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну Анатолій Кошелюк пішов до війська добровольцем. У березні 2023 року він приєднався до 14 ОМБр, а вже в травні його з побратимами відправили в зону бойових дій на Харківщину.
Спершу він здійснював евакуацію поранених, проте згодом військовослужбовця з позивним "Чуб" перевели у мінометний підрозділ, де він став командиром взводу. За час служби Анатолій двічі отримав контузії: у червні 2023 року та серпні 2023 року, коли дружина востаннє бачила свого чоловіка в госпіталі.
25 жовтня 2023 року під час останнього виходу на зв'язок з родиною Анатолій дав настанову сину, аби той із братами слухали маму. На другий день, 26 жовтня, Анатолій Кошелюк загинув під час виконання бойового завдання в селі Першотравневе Харківської області: його життя обірвала снайперська ворожа куля.
Захисника поховали на кладовищі в селі Верхівка. В Анатолія Кошелюка залишились дружина Вікторія, сини Владислав, Тарас і Богдан.
Що відомо про захисника Андрія Несторука
Волинянин Андрій Несторук родом із села Липини Луцького району. У 2012 році він отримав фах за спеціальністю "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування".
17 травня 2023 року Луцьке районне ТЦК та СП призвало чоловіка на військову службу. Андрій Несторук був старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону. 7 жовтня 2023 року волинянин загинув у бою поблизу Макіївки Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу. Йому — навіки 30.
У грудні 2023 році родині Андрія передали посмертну медаль "Знак доблесті", якою його відзначив командир оперативно-тактичного угруповання "Лиман". Андрія Несторука поховали на кладовищі в рідному селі. У нього залишилися батьки та рідний брат.
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Про це повідомили в Підгайцівській громаді, де проживали захисники.
25 лютого нагороду вручили дружині старшого сержанта Анатолія Кошелюка Вікторії та одному з трьох його синів. Ще одну відзнаку, яку президент Володимир Зеленський присвоїв для Андрія Несторука, передали для його матері Людмилі Несторук.
Що відомо про захисника Анатолія Кошелюка
Анатолій Кошелюк родом із села Погулянка Камінь-Каширського району. У 1993 році закінчив навчання у місцевій школі, де за спогадами однокласників та вчителів вирізнявся принциповістю і справедливістю, зазначили в Камінь-Каширській міськраді.
Після школи у 1995-1996 роках волинянин проходив службу у 23-му аеромобільному загоні Прикордонних військ в місті Кременчук, потім ще на рік продовжив службу за контрактом. Після одруження з дружиною Вікторією у 2003 році сім'я переїхала в село Верхівка Луцького району.
Стати на захист України чоловік прагнув ще у 2024 році, однак мав слабке здоров'я і хронічні хвороби. Після початку повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну Анатолій Кошелюк пішов до війська добровольцем. У березні 2023 року він приєднався до 14 ОМБр, а вже в травні його з побратимами відправили в зону бойових дій на Харківщину.
Спершу він здійснював евакуацію поранених, проте згодом військовослужбовця з позивним "Чуб" перевели у мінометний підрозділ, де він став командиром взводу. За час служби Анатолій двічі отримав контузії: у червні 2023 року та серпні 2023 року, коли дружина востаннє бачила свого чоловіка в госпіталі.
25 жовтня 2023 року під час останнього виходу на зв'язок з родиною Анатолій дав настанову сину, аби той із братами слухали маму. На другий день, 26 жовтня, Анатолій Кошелюк загинув під час виконання бойового завдання в селі Першотравневе Харківської області: його життя обірвала снайперська ворожа куля.
Захисника поховали на кладовищі в селі Верхівка. В Анатолія Кошелюка залишились дружина Вікторія, сини Владислав, Тарас і Богдан.
Що відомо про захисника Андрія Несторука
Волинянин Андрій Несторук родом із села Липини Луцького району. У 2012 році він отримав фах за спеціальністю "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування".
17 травня 2023 року Луцьке районне ТЦК та СП призвало чоловіка на військову службу. Андрій Несторук був старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону. 7 жовтня 2023 року волинянин загинув у бою поблизу Макіївки Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу. Йому — навіки 30.
У грудні 2023 році родині Андрія передали посмертну медаль "Знак доблесті", якою його відзначив командир оперативно-тактичного угруповання "Лиман". Андрія Несторука поховали на кладовищі в рідному селі. У нього залишилися батьки та рідний брат.
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