Сім'ям двох загиблих волинських військових вручили їхні посмертні нагороди

Орденами "За мужність" III ступеня посмертно нагородили 45-річного військовослужбовця 14-ї окремої механізованої бригадиз села Верхівка та 30-річного старшого стрільцяз села Липини.Про це повідомили в Підгайцівській громаді, де проживали захисники.25 лютого нагороду вручили дружині старшого сержанта Анатолія Кошелюката одному з трьох його синів. Ще одну відзнаку, яку президентприсвоїв для Андрія Несторука, передали для його матеріАнатолій Кошелюк родом із села Погулянка Камінь-Каширського району. У 1993 році закінчив навчання у місцевій школі, де за спогадами однокласників та вчителів вирізнявся принциповістю і справедливістю, зазначили в Камінь-Каширській міськраді.Після школи у 1995-1996 роках волинянин проходив службу у 23-му аеромобільному загоні Прикордонних військ в місті Кременчук, потім ще на рік продовжив службу за контрактом. Після одруження з дружиною Вікторією у 2003 році сім'я переїхала в село Верхівка Луцького району.Стати на захист України чоловік прагнув ще у 2024 році, однак мав слабке здоров'я і хронічні хвороби. Після початку повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну Анатолій Кошелюк пішов до війська добровольцем. У березні 2023 року він приєднався до 14 ОМБр, а вже в травні його з побратимами відправили в зону бойових дій на Харківщину.Спершу він здійснював евакуацію поранених, проте згодом військовослужбовця з позивним "Чуб" перевели у мінометний підрозділ, де він став командиром взводу. За час служби Анатолій двічі отримав контузії: у червні 2023 року та серпні 2023 року, коли дружина востаннє бачила свого чоловіка в госпіталі.25 жовтня 2023 року під час останнього виходу на зв'язок з родиною Анатолій дав настанову сину, аби той із братами слухали маму. На другий день, 26 жовтня, Анатолій Кошелюк загинув під час виконання бойового завдання в селі Першотравневе Харківської області: його життя обірвала снайперська ворожа куля.Захисника поховали на кладовищі в селі Верхівка. В Анатолія Кошелюка залишились дружина Вікторія, сини Владислав, Тарас і Богдан.Волинянин Андрій Несторук родом із села Липини Луцького району. У 2012 році він отримав фах за спеціальністю "Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування".17 травня 2023 року Луцьке районне ТЦК та СП призвало чоловіка на військову службу. Андрій Несторук був старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону. 7 жовтня 2023 року волинянин загинув у бою поблизу Макіївки Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу. Йому — навіки 30.У грудні 2023 році родині Андрія передали посмертну медаль "Знак доблесті", якою його відзначив командир оперативно-тактичного угруповання "Лиман". Андрія Несторука поховали на кладовищі в рідному селі. У нього залишилися батьки та рідний брат.