На війні з окупантами загинув Герой з Волині Борис Селехов

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Борис Селехов
На Запоріжжі загинув захисник Селехов Борис В’ячеславович зі села Сокиричі.

Про це повідомила Ківерцівська міська рада.

«На жаль, Ківерці знову в жалобі – загинув житель села Сокиричі, мужній захисник України – солдат Селехов Борис В’ячеславович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя.

Народився Селехов Борис В’ячеславович 11.05.1989 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації й зарахований на посаду гранатометника механізованого взводу механізованого батальйону військової частини», – йдеться у дописі.

Загинув Герой 18 лютого 2025 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Малі Щербаки Василівського району Запорізької області.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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