На війні з окупантами загинув Герой з Волині Борис Селехов

Селехов Борис В’ячеславович зі села Сокиричі.



Про це повідомила Ківерцівська міська рада.



«На жаль, Ківерці знову в жалобі – загинув житель села Сокиричі, мужній захисник України – солдат Селехов Борис В’ячеславович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя.



Народився Селехов Борис В’ячеславович 11.05.1989 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації й зарахований на посаду гранатометника механізованого взводу механізованого батальйону військової частини», – йдеться у дописі.



Загинув Герой 18 лютого 2025 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Малі Щербаки Василівського району Запорізької області.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запоріжжі загинув захисникзі села Сокиричі.Про це повідомила Ківерцівська міська рада.«На жаль, Ківерці знову в жалобі – загинув житель села Сокиричі, мужній захисник України – солдат Селехов Борис В’ячеславович. Жорстока війна забрала ще одне українське життя.Народився Селехов Борис В’ячеславович 11.05.1989 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації й зарахований на посаду гранатометника механізованого взводу механізованого батальйону військової частини», – йдеться у дописі.Загинув Герой 18 лютого 2025 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Малі Щербаки Василівського району Запорізької області.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

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