Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 7-9° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 лютого
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 7-9° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла.
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