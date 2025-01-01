Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 26 лютого



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 7-9° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 7-9° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 6-11° тепла.

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