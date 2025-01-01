Любовний трикутник на Волині закінчився різаниною: чоловік ледь не вбив суперника через жінку
Сьогодні, 19:35
У Ківерцівському районному суді розглянули справу щодо чоловіка, який порізав свого суперника, бо не поділив з ним кохану жінку.
Днями 20 лютого обвинуваченому винесли вирок.
Але сталася ця історія кілька місяців тому, у листопаді 2024 року. За матеріалами справи, між двома чоловіками виникла сварка на ґрунті особистих стосунків.
Під час суперечки обвинувачений завдав знайомому кілька ударів руками по голові та тулубу, а потім щонайменше тричі вдарив його ножем у спину. Потерпілому діагностували тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, проникаюче поранення грудної клітки, що могло загрожувати його життю.
У суді обвинувачений визнав свою вину та пояснив, що причиною конфлікту стала жінка, яка мала прихильність до обох чоловіків. Він розкаявся та просив суд врахувати його складні життєві обставини: адже напередодні інциденту він втратив дружину і залишився єдиним опікуном 10-річної доньки.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України та призначив 5 років позбавлення волі. Водночас, враховуючи обставини, обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Якщо він протягом цього часу не вчинить нового злочину, покарання вважатиметься не відбутим.
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Днями 20 лютого обвинуваченому винесли вирок.
Але сталася ця історія кілька місяців тому, у листопаді 2024 року. За матеріалами справи, між двома чоловіками виникла сварка на ґрунті особистих стосунків.
Під час суперечки обвинувачений завдав знайомому кілька ударів руками по голові та тулубу, а потім щонайменше тричі вдарив його ножем у спину. Потерпілому діагностували тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, проникаюче поранення грудної клітки, що могло загрожувати його життю.
У суді обвинувачений визнав свою вину та пояснив, що причиною конфлікту стала жінка, яка мала прихильність до обох чоловіків. Він розкаявся та просив суд врахувати його складні життєві обставини: адже напередодні інциденту він втратив дружину і залишився єдиним опікуном 10-річної доньки.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України та призначив 5 років позбавлення волі. Водночас, враховуючи обставини, обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Якщо він протягом цього часу не вчинить нового злочину, покарання вважатиметься не відбутим.
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