Любовний трикутник на Волині закінчився різаниною: чоловік ледь не вбив суперника через жінку





Днями 20 лютого обвинуваченому



Але сталася ця історія кілька місяців тому, у листопаді 2024 року. За матеріалами справи, між двома чоловіками виникла сварка на ґрунті особистих стосунків.



Під час суперечки обвинувачений завдав знайомому кілька ударів руками по голові та тулубу, а потім щонайменше тричі вдарив його ножем у спину. Потерпілому діагностували тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, проникаюче поранення грудної клітки, що могло загрожувати його життю.



У суді обвинувачений визнав свою вину та пояснив, що причиною конфлікту стала жінка, яка мала прихильність до обох чоловіків. Він розкаявся та просив суд врахувати його складні життєві обставини: адже напередодні інциденту він втратив дружину і залишився єдиним опікуном 10-річної доньки.



Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України та призначив 5 років позбавлення волі. Водночас, враховуючи обставини, обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Якщо він протягом цього часу не вчинить нового злочину, покарання вважатиметься не відбутим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцівському районному суді розглянули справу щодо чоловіка, який порізав свого суперника, бо не поділив з ним кохану жінку.Днями 20 лютого обвинуваченому винесли вирок Але сталася ця історія кілька місяців тому, у листопаді 2024 року. За матеріалами справи, між двома чоловіками виникла сварка на ґрунті особистих стосунків.Під час суперечки обвинувачений завдав знайомому кілька ударів руками по голові та тулубу, а потім щонайменше тричі вдарив його ножем у спину. Потерпілому діагностували тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, проникаюче поранення грудної клітки, що могло загрожувати його життю.У суді обвинувачений визнав свою вину та пояснив, що причиною конфлікту стала жінка, яка мала прихильність до обох чоловіків. Він розкаявся та просив суд врахувати його складні життєві обставини: адже напередодні інциденту він втратив дружину і залишився єдиним опікуном 10-річної доньки.Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України та призначив 5 років позбавлення волі. Водночас, враховуючи обставини, обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Якщо він протягом цього часу не вчинить нового злочину, покарання вважатиметься не відбутим.

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