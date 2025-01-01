Суд над Семенюком: голову Підгайцівської громади звинувачують у незаконному збагаченні

Юрія Семенюка, на лаві підсудних опинилися бухгалтер та ще двоє підприємців. Особи обвинувачуються в тому, що своїми діями привласнили бюджетні кошти на загальну суму 4 766 268 гривень. Фігурантам загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.



Кримінальна справа стосується ремонтів доріг у Підгайцівській громаді, йдеться в сюжеті ТРК «Аверс»,



Сторона обвинувачення встигла зачитати 15 сторінок, а їх є аж 120. Епізодів, в яких підозрюють Семенюка, схоже, чимало. Обоє ФОПів, як вважають правоохоронці, мали фіктивно брати участь і вигравати допорогові закупівлі на ремонти доріг. Тобто, без тендеру, коли сума до 200 тисяч гривень.



Один із ФОПів виявився священником. Інший чоловік зареєструвався підприємцем лише в січні минулого року. Як розповідав прокурор, зробив це за вказівкою Семенюка.



«Семенюк визначив себе організатором та поклав на себе наступні функції: особисто одноосібно очолити організовану групу та керувати діями інших учасників групи, безпосередньо надавати вказівки кожному учаснику та контролювати їх виконання. А ще фінансувати діяльність групи і покривати витрати, пов’язані з вчиненням кримінального правопорушення», – зачитав прокурор Юрій Леськів.



Як стало відомо в суді, у березні та квітні минулого року лише зі священиком-ФОПом сільрада уклала понад 12 договорів на ремонти різних доріг у громаді – у Піддубцях, Романові, Веснянці, Гаразджі. Прокурор зачитав: був такий ремонт вулиці в Гаразджі, де вартість завищено більш ніж удвічі.



«На загальну суму 183 тисячі 360 гривень. З яких, згідно висновків експертиз, було завищено вартість на 107 тисяч 163 гривні та фактично привласнено кошти в подальшому», – акцентував прокурор.



Зі слів Юрія Леськіва, на ділі голова сільради домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку довозили й розгортали щебінь. Правоохоронці вважають, що обоє ФОПів мали давати доступ до своїх рахунків бухгалтеру сільради. Останній нібито мав перераховувати кошти на рахунки, підконтрольні Семенюку, здійснювати зняття коштів та передавати їх голові сільради.



Сам Семенюк на засіданні поводився спокійно та впевнено, посміхався. Звинувачення правоохоронців голова сільради заперечував.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Крім самого, на лаві підсудних опинилися бухгалтер та ще двоє підприємців. Особи обвинувачуються в тому, що своїми діями привласнили бюджетні кошти на загальну суму 4 766 268 гривень. Фігурантам загрожує від 7 до 12 років ув’язнення.Кримінальна справа стосується ремонтів доріг у Підгайцівській громаді, йдеться в сюжеті ТРК «Аверс», пишуть Волинські Новини.Сторона обвинувачення встигла зачитати 15 сторінок, а їх є аж 120. Епізодів, в яких підозрюють Семенюка, схоже, чимало. Обоє ФОПів, як вважають правоохоронці, мали фіктивно брати участь і вигравати допорогові закупівлі на ремонти доріг. Тобто, без тендеру, коли сума до 200 тисяч гривень.Один із ФОПів виявився священником. Інший чоловік зареєструвався підприємцем лише в січні минулого року. Як розповідав прокурор, зробив це за вказівкою Семенюка.«Семенюк визначив себе організатором та поклав на себе наступні функції: особисто одноосібно очолити організовану групу та керувати діями інших учасників групи, безпосередньо надавати вказівки кожному учаснику та контролювати їх виконання. А ще фінансувати діяльність групи і покривати витрати, пов’язані з вчиненням кримінального правопорушення», – зачитав прокурорЯк стало відомо в суді, у березні та квітні минулого року лише зі священиком-ФОПом сільрада уклала понад 12 договорів на ремонти різних доріг у громаді – у Піддубцях, Романові, Веснянці, Гаразджі. Прокурор зачитав: був такий ремонт вулиці в Гаразджі, де вартість завищено більш ніж удвічі.«На загальну суму 183 тисячі 360 гривень. З яких, згідно висновків експертиз, було завищено вартість на 107 тисяч 163 гривні та фактично привласнено кошти в подальшому», – акцентував прокурор.Зі слів Юрія Леськіва, на ділі голова сільради домовлявся зовсім з іншими людьми, аби ті за готівку довозили й розгортали щебінь. Правоохоронці вважають, що обоє ФОПів мали давати доступ до своїх рахунків бухгалтеру сільради. Останній нібито мав перераховувати кошти на рахунки, підконтрольні Семенюку, здійснювати зняття коштів та передавати їх голові сільради.Сам Семенюк на засіданні поводився спокійно та впевнено, посміхався. Звинувачення правоохоронців голова сільради заперечував.

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