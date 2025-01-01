У Білому домі сказали, коли відбудуться зустрічі Трампа із Зеленським та путіним

Дональда Трампа з диктатором володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Вони можуть відбутися в найближчі дні.



Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє



Сполучені Штати очікують, що президент Дональд Трамп незабаром проведе зустрічі з путіним та Зеленським.



"Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро, особливо з президентом Зеленським", - сказала вона.



Лівітт також зазначила, що Трамп прагне підписання угоди між Києвом і Вашингтоном щодо рідкоземельних металів.



Вона зазначила, що Трамп очікує, що президент Зеленський підпише угоду, вважаючи це правильним кроком, враховуючи допомогу, яку надали Україні американські платники податків.



"Якби не американці, Україна як держава більше не існувала б, і президент Трамп це розуміє",- наголосила вона.



Заяви Білого дому



Нагадаємо, що прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення "конфлікту" в Україні, зазначивши, що завершення війни може статися вже наступного тижня. Її коментарі пролунали після заяв Трампа, що президент Зеленський "не має карт" і повинен утриматися від переговорів щодо мирних ініціатив.



Ці терміни завершення війни сам Трамп не озвучував. Лівітт також згадала, що радник з нацбезпеки Майк Волц працюватиме без перерви в ці вихідні над угодою, а міністр фінансів США Скотт Бессент бере участь в обговореннях угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин, зокрема угоди про надра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очікується зустріч президента СШАз диктаторомі президентом України. Вони можуть відбутися в найближчі дні.Про це заявила прессекретарка Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Fox News.Сполучені Штати очікують, що президент Дональд Трамп незабаром проведе зустрічі з путіним та Зеленським."Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро, особливо з президентом Зеленським", - сказала вона.Лівітт також зазначила, що Трамп прагне підписання угоди між Києвом і Вашингтоном щодо рідкоземельних металів.Вона зазначила, що Трамп очікує, що президент Зеленський підпише угоду, вважаючи це правильним кроком, враховуючи допомогу, яку надали Україні американські платники податків."Якби не американці, Україна як держава більше не існувала б, і президент Трамп це розуміє",- наголосила вона.Нагадаємо, що прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення "конфлікту" в Україні, зазначивши, що завершення війни може статися вже наступного тижня. Її коментарі пролунали після заяв Трампа, що президент Зеленський "не має карт" і повинен утриматися від переговорів щодо мирних ініціатив.Ці терміни завершення війни сам Трамп не озвучував. Лівітт також згадала, що радник з нацбезпеки Майк Волц працюватиме без перерви в ці вихідні над угодою, а міністр фінансів США Скотт Бессент бере участь в обговореннях угоди між Україною та США щодо видобутку корисних копалин, зокрема угоди про надра.

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