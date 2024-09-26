Рада ухвалила постанову про підтримку демократії, у якій йдеться про повноваження Зеленського
Сьогодні, 21:15
Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації, де йдеться про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Він уточнив, що законодавча ініціатива №13041 була підтримана 268 голосами депутатів.
Згідно з ухваленим рішенням, Рада звертається до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей і наголошує, що саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.
Водночас Рада констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.
Також у заяві наголошується на легітимності президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради.
Окрім того, зауважується, що Зеленський «має виконувати свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України».
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Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Він уточнив, що законодавча ініціатива №13041 була підтримана 268 голосами депутатів.
Згідно з ухваленим рішенням, Рада звертається до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей і наголошує, що саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.
Водночас Рада констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.
Також у заяві наголошується на легітимності президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради.
Окрім того, зауважується, що Зеленський «має виконувати свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України».
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