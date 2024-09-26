Рада ухвалила постанову про підтримку демократії, у якій йдеться про повноваження Зеленського

Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації, де йдеться про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану.Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос»у Телеграмі.Він уточнив, що законодавча ініціатива №13041 була підтримана 268 голосами депутатів.Згідно з ухваленим рішенням, Рада звертається до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей і наголошує, що саме російський диктаторнесе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.Водночас Рада констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією.Також у заяві наголошується на легітимності президента Українита Верховної Ради.Окрім того, зауважується, що Зеленський «має виконувати свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України».