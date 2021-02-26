(Не)знана Леся Українка: повернення: у Луцьку відкрили виставку, презентація якої мала відбутися 3 роки тому

(Не)знана Леся Українка: повернення: у Луцьку відкрили виставку, презентація якої мала відбутися 3 роки тому
У виставкових залах Державного історико-культурного заповідника у Луцьку відкрилась виставка "(Не)знана Леся Українка: повернення". Її відкриття було заплановане на 24 лютого 2022 року, тоді презентацію скасували через повномасштабне вторгнення російських військ.

Про це розповів Суспільному директор заповідника Віктор Баюк.

З його слів, на банерах розміщена інформація про Лесю Українку від її народження до презентації творчості та світогляду. Під час створення виставки науковці зосередили увагу на членах сім'ї Лесі Українки, родинних гніздах Косачів, де народилася поетеса та проживала, на коханні, питаннях життя, творчості, подорожей, літературного надбання.

"Символічно, що ця виставка відкривається у будинку Косачів, де Леся Українка з родиною жила певний час, де вона написала свій перший вірш "Надія", — каже Віктор Баюк.

Виставку монтували працівники історико-культурного заповідника у Луцьку. Вона складається з 17 інформативних банерів, говорить молодший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника Михайло Біда.

Тематичну виставку "(Не)знана Леся Українка: повернення" розробили в Українському інституті національної пам’яті, розповіла представниця інституту на Волині Леся Бондарук.

"Тут є цитата Оксани Забужко, яка пояснює в чому універсальність і важливість творчості Лесі Українки саме сьогодні. Тому що в умовах, коли вона зростала, Україна була в складі Російської Імперії, а вона була вихована поза тою імперією, завдяки Олені Пчілці вона здобула зовсім іншу освіту, неімперську", — каже Леся Бондарук.

У перший день виставку відвідали краєзнавці, студенти, школярі, волинські та рівненські науковці. Зі слів Віктора Баюка, виставка діятиме протягом місяця, її доповнює галерея портретів жінок родини Косачів та товаришок Лесі Українки. Вхід безоплатний, вітається донат на Збройні Сили.

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Теги: виставка, Леся Українка
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