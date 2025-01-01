«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники

"Якби ви могли побачити з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити", - на цьому наголошують волинські рятувальники.На своїй сторінці у фейсбуці вони опублікували красиві світлини, зазнімковані з висоти."Поля, ліси, річки – кожен куточок Волині сповнений життя. Проте бездумне випалювання трави нищить цю красу. Щоб запобігти пожежам в екосистемах, моніторингові групи ДСНС постійно обстежують території за допомогою безпілотників. Це дає змогу швидко виявити найменше займання й оперативно на нього зреагувати.Сьогодні ділимося з читачами неймовірними краєвидами Локачинської, Камінь-Каширської та Сошичненської громад. Ці світлини, зроблені нашими операторами, – ще одне нагадування: наша Волинь прекрасна. Збережімо її такою", - йдеться в повідомленні.