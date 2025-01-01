«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники

«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
"Якби ви могли побачити з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити", - на цьому наголошують волинські рятувальники.

На своїй сторінці у фейсбуці вони опублікували красиві світлини, зазнімковані з висоти.

"Поля, ліси, річки – кожен куточок Волині сповнений життя. Проте бездумне випалювання трави нищить цю красу. Щоб запобігти пожежам в екосистемах, моніторингові групи ДСНС постійно обстежують території за допомогою безпілотників. Це дає змогу швидко виявити найменше займання й оперативно на нього зреагувати.
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники

Сьогодні ділимося з читачами неймовірними краєвидами Локачинської, Камінь-Каширської та Сошичненської громад. Ці світлини, зроблені нашими операторами, – ще одне нагадування: наша Волинь прекрасна. Збережімо її такою", - йдеться в повідомленні.
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уночі захисники збили 110 російських дронів із 177
Сьогодні, 10:03
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
Сьогодні, 09:43
Трамп підтвердив, що чекає на Зеленського у Вашингтоні вже цієї п'ятниці
Сьогодні, 09:05
(Не)знана Леся Українка: повернення: у Луцьку відкрили виставку, презентація якої мала відбутися 3 роки тому
Сьогодні, 08:20
Стан Папи Римського залишається критичним
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
20 лютий, 11:46
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
19 лютий, 12:40
На Волині рятувальники допомогли собаці, який опинився у крижаній водоймі На Волині рятувальники допомогли собаці, який опинився у крижаній водоймі
12 лютий, 14:04
На Волині під час пожежі загинув чоловік На Волині під час пожежі загинув чоловік
12 лютий, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уночі захисники збили 110 російських дронів із 177
Сьогодні, 10:03
 0
«Якби ви побачили з висоти, яка красива наша земля, ви б не стали її палити», - волинські рятувальники
Сьогодні, 09:43
 0
Трамп підтвердив, що чекає на Зеленського у Вашингтоні вже цієї п'ятниці
Сьогодні, 09:05
 0
(Не)знана Леся Українка: повернення: у Луцьку відкрили виставку, презентація якої мала відбутися 3 роки тому
Сьогодні, 08:20
 0
Стан Папи Римського залишається критичним
Сьогодні, 07:15
 0
Медіа
відео
1/8