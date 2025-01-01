Уночі захисники збили 110 російських дронів із 177





Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.



66 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено, без негативних наслідків.



Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.



На Київщині внаслідок атаки убитий чоловік, ще двоє людей поранені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 26 лютого Росія атакувала Україну 177-ма ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Станом на 09:00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.66 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено, без негативних наслідків.Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.На Київщині внаслідок атаки убитий чоловік, ще двоє людей поранені.

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