Франція та інші країни Європи готові направити війська в Україну





Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард, повідомляє



Він очікує від США підтримки європейських військ для підтримання миру після того, як між Україною і Росією буде досягнуто угоди про припинення вогню.



"Якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися на це", - сказав він.



Раніше цього тижня Ломбард і президент Франції Еммануель Макрон вирушили до Вашингтона, щоб обговорити ситуацію в Україні та торгівлю зі своїми американськими колегами, включно з президентом Дональдом Трампом і міністром фінансів Скоттом Бессентом.



"Ми обговорили всі питання, торгівлю, тарифи, нетарифні бар'єри", - сказав він. "Ми домовилися продовжити переговори, що є кроком уперед".



Він додав, що вони з Бессентом обмінялися номерами мобільних телефонів і знову зустрінуться у квітні на весняних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.



Ломбард бере участь у зустрічі фінансових керівників країн "Великої двадцятки". США та Аргентина вирішили пропустити захід після того, як Трамп публічно посварився зі своїм південноафриканським колегою Сирілом Рамафосою з приводу внутрішнього земельного законодавства, політики рівності та війни в секторі Газа.



Французькі офіційні особи заявили, що Ломбард має намір підтвердити прихильність своєї країни до багатосторонності та спроектувати європейську єдність на тлі нападок Трампа на світовий порядок, керований глобальними інститутами, які допомогли створити США. США вже вийшли з Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради з прав людини та Паризької угоди щодо клімату.



Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що потенційне перемир'я має стати першим кроком у процесі мирного врегулювання.



"Схема має бути такою: переговори між США і Росією, а також між США та Україною", - зазначив Макрон, додавши, що угоду можна досягти вже найближчими тижнями.



Також президент Франції закликав Сполучені Штати до солідарності з європейськими союзниками в разі завершення бойових дій.

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