У Луцьку на Рівненській п`яний водій скоїв аварію: травмувалися двоє людей

У Луцьку на Рівненській п`яний водій скоїв аварію: травмувалися двоє людей
Слідчі зʼясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Рівненській у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок ДТП травмувалося двоє осіб.

Аварія сталася учора, близько 21:30. Водій Skoda не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Nissan.

Як зʼясувалося, керманич Skoda, 39-річний лучанин, був у стані алкогольного спʼяніння, у цьому авто перебував пасажир, він отримав тілесні ушкодження, та не госпіталізовувався.

За кермом транспортного засобу Nissan був 54-річний житель Луцька, чоловік травмувався, його ушпиталили до травматологічного відділення.
У Луцьку на Рівненській п`яний водій скоїв аварію: травмувалися двоє людей

На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини аварії.

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Теги: Луцьк, ДТП
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