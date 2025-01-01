ЗСУ вибили росіян із селища Котлине біля Покровська
Сьогодні, 12:16
Українські військові на Покровському напрямку взяли під контроль селище Котлине.
Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ, пише Громадське.
У бригаді пояснили, що зайняття Котлиного дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ — Дніпро, тому свого часу на його захоплення росіяни кинули значні сили. Це могло б значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.
Як розповів командир одного з батальйонів бригади Сергій Гера, його бійці почали виконувати завдання на цьому напрямку 29 січня. Операцію спланували в чотири етапи: стабілізувати ситуацію, завдати максимального ураження окупантам, перерізати всі підступи до селища й зайняти його.
Одна штурмова група заходила пішки, а от друга — заїжджала на техніці.
«Одна з груп, яка заїжджала, вона підірвалася на міні. Слава Богу, без втрат, ну так, легкі контузії, легкі уламкові. Однак ці хлопці відмовилися від евакуації, вони розвантажилися. Заходили: контакт, контакт, контакт, полонений, контакт, полонений. Їм (росіянам — ред.) на їхній особовий склад наплювати», — розповів військовий Віталій Сід.
Зрештою, січеславські десантники й суміжні підрозділи вибили росіян за межі Котлиного. Після того як українські бійці зайняли позиції, окупантам не дають підійти — усе знищують на підступах, розповів Сід.
Під час штурмових дій росіяни втратили техніку, а також особовий склад: 275 солдатів загиблими та 203 пораненими.
Більше про ситуацію на Покровському напрямку
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 25 штурмових дій у районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.
Зазначимо, що 16 лютого українські військові вибили росіян із села Піщане, що приблизно за 5 км від Покровська, а також відкинули окупантів у ще деяких населених пунктах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ, пише Громадське.
У бригаді пояснили, що зайняття Котлиного дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ — Дніпро, тому свого часу на його захоплення росіяни кинули значні сили. Це могло б значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.
Як розповів командир одного з батальйонів бригади Сергій Гера, його бійці почали виконувати завдання на цьому напрямку 29 січня. Операцію спланували в чотири етапи: стабілізувати ситуацію, завдати максимального ураження окупантам, перерізати всі підступи до селища й зайняти його.
Одна штурмова група заходила пішки, а от друга — заїжджала на техніці.
«Одна з груп, яка заїжджала, вона підірвалася на міні. Слава Богу, без втрат, ну так, легкі контузії, легкі уламкові. Однак ці хлопці відмовилися від евакуації, вони розвантажилися. Заходили: контакт, контакт, контакт, полонений, контакт, полонений. Їм (росіянам — ред.) на їхній особовий склад наплювати», — розповів військовий Віталій Сід.
Зрештою, січеславські десантники й суміжні підрозділи вибили росіян за межі Котлиного. Після того як українські бійці зайняли позиції, окупантам не дають підійти — усе знищують на підступах, розповів Сід.
Під час штурмових дій росіяни втратили техніку, а також особовий склад: 275 солдатів загиблими та 203 пораненими.
Більше про ситуацію на Покровському напрямку
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 25 штурмових дій у районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.
Зазначимо, що 16 лютого українські військові вибили росіян із села Піщане, що приблизно за 5 км від Покровська, а також відкинули окупантів у ще деяких населених пунктах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині перевірятимуть ціни в аптеках
Сьогодні, 12:46
Фітнес-браслет – стильний гаджет для здоров’я та активності
Сьогодні, 12:41
ЗСУ вибили росіян із селища Котлине біля Покровська
Сьогодні, 12:16
Франція та інші країни Європи готові направити війська в Україну
Сьогодні, 11:05