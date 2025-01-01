ЗСУ вибили росіян із селища Котлине біля Покровська





Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ, пише



У бригаді пояснили, що зайняття Котлиного дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ — Дніпро, тому свого часу на його захоплення росіяни кинули значні сили. Це могло б значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.



Як розповів командир одного з батальйонів бригади Сергій Гера, його бійці почали виконувати завдання на цьому напрямку 29 січня. Операцію спланували в чотири етапи: стабілізувати ситуацію, завдати максимального ураження окупантам, перерізати всі підступи до селища й зайняти його.



Одна штурмова група заходила пішки, а от друга — заїжджала на техніці.



«Одна з груп, яка заїжджала, вона підірвалася на міні. Слава Богу, без втрат, ну так, легкі контузії, легкі уламкові. Однак ці хлопці відмовилися від евакуації, вони розвантажилися. Заходили: контакт, контакт, контакт, полонений, контакт, полонений. Їм (росіянам — ред.) на їхній особовий склад наплювати», — розповів військовий Віталій Сід.



Зрештою, січеславські десантники й суміжні підрозділи вибили росіян за межі Котлиного. Після того як українські бійці зайняли позиції, окупантам не дають підійти — усе знищують на підступах, розповів Сід.



Під час штурмових дій росіяни втратили техніку, а також особовий склад: 275 солдатів загиблими та 203 пораненими.



Більше про ситуацію на Покровському напрямку



За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 25 штурмових дій у районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.



Зазначимо, що 16 лютого українські військові вибили росіян із села Піщане, що приблизно за 5 км від Покровська, а також відкинули окупантів у ще деяких населених пунктах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові на Покровському напрямку взяли під контроль селище Котлине.Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ, пише Громадське У бригаді пояснили, що зайняття Котлиного дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ — Дніпро, тому свого часу на його захоплення росіяни кинули значні сили. Це могло б значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.Як розповів командир одного з батальйонів бригади, його бійці почали виконувати завдання на цьому напрямку 29 січня. Операцію спланували в чотири етапи: стабілізувати ситуацію, завдати максимального ураження окупантам, перерізати всі підступи до селища й зайняти його.Одна штурмова група заходила пішки, а от друга — заїжджала на техніці.«Одна з груп, яка заїжджала, вона підірвалася на міні. Слава Богу, без втрат, ну так, легкі контузії, легкі уламкові. Однак ці хлопці відмовилися від евакуації, вони розвантажилися. Заходили: контакт, контакт, контакт, полонений, контакт, полонений. Їм (росіянам — ред.) на їхній особовий склад наплювати», — розповів військовий Віталій Сід.Зрештою, січеславські десантники й суміжні підрозділи вибили росіян за межі Котлиного. Після того як українські бійці зайняли позиції, окупантам не дають підійти — усе знищують на підступах, розповів Сід.Під час штурмових дій росіяни втратили техніку, а також особовий склад: 275 солдатів загиблими та 203 пораненими.За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 25 штурмових дій у районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.Зазначимо, що 16 лютого українські військові вибили росіян із села Піщане, що приблизно за 5 км від Покровська, а також відкинули окупантів у ще деяких населених пунктах.

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