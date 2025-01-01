ЗСУ вибили росіян із селища Котлине біля Покровська

ЗСУ вибили росіян із селища Котлине біля Покровська
Українські військові на Покровському напрямку взяли під контроль селище Котлине.

Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗСУ, пише Громадське.

У бригаді пояснили, що зайняття Котлиного дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ — Дніпро, тому свого часу на його захоплення росіяни кинули значні сили. Це могло б значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.

Як розповів командир одного з батальйонів бригади Сергій Гера, його бійці почали виконувати завдання на цьому напрямку 29 січня. Операцію спланували в чотири етапи: стабілізувати ситуацію, завдати максимального ураження окупантам, перерізати всі підступи до селища й зайняти його.

Одна штурмова група заходила пішки, а от друга — заїжджала на техніці.

«Одна з груп, яка заїжджала, вона підірвалася на міні. Слава Богу, без втрат, ну так, легкі контузії, легкі уламкові. Однак ці хлопці відмовилися від евакуації, вони розвантажилися. Заходили: контакт, контакт, контакт, полонений, контакт, полонений. Їм (росіянам — ред.) на їхній особовий склад наплювати», — розповів військовий Віталій Сід.

Зрештою, січеславські десантники й суміжні підрозділи вибили росіян за межі Котлиного. Після того як українські бійці зайняли позиції, окупантам не дають підійти — усе знищують на підступах, розповів Сід.

Під час штурмових дій росіяни втратили техніку, а також особовий склад: 275 солдатів загиблими та 203 пораненими.

Більше про ситуацію на Покровському напрямку

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на Покровському напрямку українські військові зупинили 25 штурмових дій у районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

Зазначимо, що 16 лютого українські військові вибили росіян із села Піщане, що приблизно за 5 км від Покровська, а також відкинули окупантів у ще деяких населених пунктах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині перевірятимуть ціни в аптеках
Сьогодні, 12:46
Фітнес-браслет – стильний гаджет для здоров’я та активності
Сьогодні, 12:41
ЗСУ вибили росіян із селища Котлине біля Покровська
Сьогодні, 12:16
У Луцьку на Рівненській п`яний водій скоїв аварію: травмувалися двоє людей
Сьогодні, 11:29
Франція та інші країни Європи готові направити війська в Україну
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Українці за кордоном зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації Українці за кордоном зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації
Сьогодні, 13:45
Франція та інші країни Європи готові направити війська в Україну Франція та інші країни Європи готові направити війська в Україну
Сьогодні, 11:05
У Польщі цивільні аеропорти готують до можливого використання армією У Польщі цивільні аеропорти готують до можливого використання армією
Сьогодні, 10:50
Уночі захисники збили 110 російських дронів із 177 Уночі захисники збили 110 російських дронів із 177
Сьогодні, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українці за кордоном зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації
Сьогодні, 13:45
 0
Через нічну російську атаку дронів на Київщині загинула журналістка Укрінформу Тетяна Кулик
Сьогодні, 13:13
 0
На Волині перевірятимуть ціни в аптеках
Сьогодні, 12:46
 0
Фітнес-браслет – стильний гаджет для здоров’я та активності
Сьогодні, 12:41
 0
ЗСУ вибили росіян із селища Котлине біля Покровська
Сьогодні, 12:16
 0
Медіа
відео
1/8