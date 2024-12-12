На Волині перевірятимуть ціни в аптеках





З 1 березня перевірки відновлюють, повідомив завідувач сектору контролю за регульованими цінами управління захисту прав споживачів Головного Управління Держпродспоживслужби Волині Сергій Дмитрук у коментарі



Донедавна, з моменту введення воєнного стану, вони були заборонені.



Список аптек, які перевірятимуть, формує Держпродспоживслужба разом з Міністерством економіки. Їх попереджатимуть за 10 днів до аудиту.



Однак, таку перевірку можуть ініціювати громадяни. Але, за умови вагомих аргументів та доказів, що ціна не відповідає законодавству та перевищує норму.



Якщо перевірка виявить порушення — аптеку оштрафують. Обсяг штрафу дорівнює націнці на препарат, який вилучають до держбюджету. Такі ж кошти аптека повинна сплатити як штрафну санкцію.



Також з 1 березня виробники медпрепаратів мають знизити ціни на 30% на 100 найпопулярніших ліків. Зокрема:



ліки проти кашлю та застуди;



антигістамінні;



протизапальні;



протиревматичні;



вітаміни;



ліки проти тиску;



притивиразкові;



заспокійливі;



очні краплі та назальні спреї.



На решту ліків ціни мають знизити на 20%.



Крім того, уряд має визначити націнку на усі лікарські засоби, а не тільки ті, що входять до національного переліку.



Тепер виробникам заборонено закладати у собівартість ліків частину грошей на маркетинг. Допоки уряд не встановив чіткі правила цього процесу.

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