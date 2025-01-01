Українці за кордоном зможуть дистанційно отримати бронь від мобілізації
Сьогодні, 13:45
Українці зможуть у спеціальних закордонних центрах отримати бронювання від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні.
Про це сказав міністр національної єдності Олексій Чернишов, цитує «Економічна правда».
Чернишова запитали, зокрема, про проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.
«Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують», — сказав він.
За його словами, зараз у країнах найбільшого перебування українців створюються Unity Hub — центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема — працевлаштування й бронювання (якщо воно передбачене).
Чернишов заявив, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.
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Про це сказав міністр національної єдності Олексій Чернишов, цитує «Економічна правда».
Чернишова запитали, зокрема, про проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.
«Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують», — сказав він.
За його словами, зараз у країнах найбільшого перебування українців створюються Unity Hub — центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема — працевлаштування й бронювання (якщо воно передбачене).
Чернишов заявив, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.
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