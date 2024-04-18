У Луцьку закрили 10 вулиць та ще одну перейменували

У Луцьку закрили 10 вулиць та ще одну перейменували
У Луцьку перейменували вулицю Мечникова та закрили 10 вулиць.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Під час пленарного засідання 71-ї сесії Луцької міської ради 26 лютого ухвалено рішення про перейменування вулиці Мечникова у Луцьку на вулицю Бориса Ревенка без зміни нумерації (упорядкування) об’єктів нерухомого майна з 1 травня 2025 року.

Ревенко Борис Павлович (25 квітня 1937, с. Журжинці Лисянського району Черкаської області — 4 червня 2015, Луцьк, Волинська область) — український кіно- та відеооператор, фотограф, журналіст, режисер національної аматорської кіностудії «Волинь». Заслужений працівник культури України.

Крім того, депутати підтримали рішення про закриття у місті Луцьку наступних вулиць як таких, що не існують:

вулицю Горішня;

вулицю Корецька;

вулицю Глазунова;

майдан Незалежності;

вулицю Липинська;

вулицю Гнідава станція;

провулок Струтинської;

провулок Смєлякова.


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Теги: Луцьк, вулиці, перейменування
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