У Луцьку закрили 10 вулиць та ще одну перейменували
Сьогодні, 14:34
У Луцьку перейменували вулицю Мечникова та закрили 10 вулиць.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Під час пленарного засідання 71-ї сесії Луцької міської ради 26 лютого ухвалено рішення про перейменування вулиці Мечникова у Луцьку на вулицю Бориса Ревенка без зміни нумерації (упорядкування) об’єктів нерухомого майна з 1 травня 2025 року.
Ревенко Борис Павлович (25 квітня 1937, с. Журжинці Лисянського району Черкаської області — 4 червня 2015, Луцьк, Волинська область) — український кіно- та відеооператор, фотограф, журналіст, режисер національної аматорської кіностудії «Волинь». Заслужений працівник культури України.
Крім того, депутати підтримали рішення про закриття у місті Луцьку наступних вулиць як таких, що не існують:
вулицю Горішня;
вулицю Корецька;
вулицю Глазунова;
майдан Незалежності;
вулицю Липинська;
вулицю Гнідава станція;
провулок Струтинської;
провулок Смєлякова.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Під час пленарного засідання 71-ї сесії Луцької міської ради 26 лютого ухвалено рішення про перейменування вулиці Мечникова у Луцьку на вулицю Бориса Ревенка без зміни нумерації (упорядкування) об’єктів нерухомого майна з 1 травня 2025 року.
Ревенко Борис Павлович (25 квітня 1937, с. Журжинці Лисянського району Черкаської області — 4 червня 2015, Луцьк, Волинська область) — український кіно- та відеооператор, фотограф, журналіст, режисер національної аматорської кіностудії «Волинь». Заслужений працівник культури України.
Крім того, депутати підтримали рішення про закриття у місті Луцьку наступних вулиць як таких, що не існують:
вулицю Горішня;
вулицю Корецька;
вулицю Глазунова;
майдан Незалежності;
вулицю Липинська;
вулицю Гнідава станція;
провулок Струтинської;
провулок Смєлякова.
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