У Луцьку з березня дитсадки працюватимуть за новим графіком





Про це стало відомо 26 лютого під час сесії Луцької міської ради.



Відповідне рішення ухвалили у зв'язку із дією Закону України «Про дошкільну освіту». Однією з основних новацій є запровадження категорії «робочий час» і врегулювання основних питань робочого часу педагогів.



На рівні Закону чітко визначено тривалість робочого часу для кожної категорії педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Для вихователів таку норму зменшено до 25 годин на тиждень.



Крім того, на це вплинули зменшення наповнюваності груп ЗДО у вечірні години та потреба в раціональному використанні енергоносіїв.



Як прокоментував



"Нам потрібно виконувати норми нового закону «Про дошкільну освіту», а також нормувати роботу педагогів у закладах. Вони не можуть перепрацьовувати за мінімальну заробітну плату. Робота (працівника) має бути внормована – 5 годин 15 хвилин. Заробітна плата, своєю чергою, за цей час зростатиме на 5 відсотків", – роз'яснив Віталій Бондар.



У підсумку депутати підтримали відповідний проєкт рішення. Тож від 1 березня заклади дошкільної освіти Луцької громади переведуть на 10,5 годинний режим роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Луцькради затвердили новий режим роботи закладів дошкільної освіти громади. З березня дитсадки працюватимуть за 10,5-годинним графіком.Про це стало відомо 26 лютого під час сесії Луцької міської ради.Відповідне рішення ухвалили у зв'язку із дією Закону України «Про дошкільну освіту». Однією з основних новацій є запровадження категорії «робочий час» і врегулювання основних питань робочого часу педагогів.На рівні Закону чітко визначено тривалість робочого часу для кожної категорії педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Для вихователів таку норму зменшено до 25 годин на тиждень.Крім того, на це вплинули зменшення наповнюваності груп ЗДО у вечірні години та потреба в раціональному використанні енергоносіїв.Як прокоментував Волинським Новинам директор департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар, попередньо, дитсадки працюватимуть з 7:45 до 18:15 години. У певних закладах режим роботи може корелюватися, якщо таку пропозицію висловлять батьки або педагоги."Нам потрібно виконувати норми нового закону «Про дошкільну освіту», а також нормувати роботу педагогів у закладах. Вони не можуть перепрацьовувати за мінімальну заробітну плату. Робота (працівника) має бути внормована – 5 годин 15 хвилин. Заробітна плата, своєю чергою, за цей час зростатиме на 5 відсотків", – роз'яснивУ підсумку депутати підтримали відповідний проєкт рішення. Тож від 1 березня заклади дошкільної освіти Луцької громади переведуть на 10,5 годинний режим роботи.

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