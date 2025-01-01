Журналісти дізналися повний текст угоди про корисні копалини між Україною та США





Про це йдеться в публікації видання, пише



Так, Україна та США повинні створити спільний Інвестиційний фонд відбудови. Управлятимуть ним обидві сторони. Угода передбачає, що жоден з учасників договору не буде продавати, передавати або в інший спосіб прямо чи непрямо відчужувати будь-яку частину своєї частки у фонді без попередньої письмової згоди іншого учасника.



Передбачається, що уряд України вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації власних природних активів, що є у державній власності України, — це, зокрема, родовища корисних копалин, вуглеводнів, нафти, природного газу, а також інша інфраструктура, відповідні до природноресурсних активів (термінали скрапленого природного газу й портова інфраструктура) за згодою обох сторін.



Водночас фонд може зараховувати або повертати уряду України фактичні витрати, здійснені за новоствореними проєктами, від яких фонд отримує доходи.



За угодою, внески, зроблені до фонду, повинні реінвестуватися принаймні раз на рік в Україні, щоб сприяти безпеці, захисту й процвітанню України. Про це буде зазначено в додатковій угоді про фонд.



Ця ж угода про фонд включатиме гарантії того, щоб будь-які зобов'язання, які уряд України може мати перед третіми сторонами, не спричиняли продажу, переміщення, передачі, застави чи інших обтяжень внесків уряду України до фонду, або активів, від яких походять такі внески, або розпорядження коштами з боку фонду.



Разом із цим, Уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Як зазначено в угоді, учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в угоді про фонд.



Угоду про фонд повинен ратифікувати український парламент.



Підписантами цієї угоди будуть міністри фінансів України та США Юлія Свириденко та Скотт Бессент. А втім, як пише «Європейська правда», це може ще змінитися.



Нагадаємо, за словами президента США Дональда Трампа, президент України Володимир Зеленський разом із делегацією може приїхати до Вашингтона вже 28 лютого, аби підписати угоду про корисні копалини.



За даними FT, документ передбачає створення фонду, до якого Україна вноситиме 50% доходів від продажу державних мінеральних ресурсів, включно з нафтою та газом, а також доходами від супутньої логістики. Але угода мала би виключати кошти від ресурсів, які вже наповнюють державний бюджет, тобто фонд не охоплюватиме поточну діяльність «Нафтогазу» чи «Укрнафти».



Планується, що фонд інвестуватиме в проєкти в Україні. Щодо гарантій безпеки — що проєкт угоди містить посилання на «безпеку», але не вказує прямо на роль США, розповів український посадовець AFP.

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