Індексація пенсій з 1 березня: кому і наскільки збільшать виплати





В середньому розмір пенсій після індексації зросте на 556 грн, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, пише



У міністерстві пояснили, що розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році:



- зростання споживчих цін – 12%;



- зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки – 11%.



Відповідно до прийнятої напередодні Кабміном постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:



- 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;



- 672 тис. пенсіонерів силових відомств;



- 98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;



- 79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;



- 23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців;



"Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн", – прокоментувала очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.



Крім того, з 1 березня будуть проіндексованіщомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.



У Мінсоцполітики нагадали, що з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).



Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій.



Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.



Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів затвердив рішення про індексацію пенсій на 11,5% з 1 березня.



У березні 2024 року пенсії для більшості пенсіонерів проіндексували на 7,9%. Середній розмір підвищення мав скласти 322 грн, а середня пенсія мала зрости до 5 717 грн, розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



У березні 2024 року було проведено індексацію пенсій на 19,7%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завдяки індексації пенсій з 1 березня виплати для понад 10 млн громадян підвищаться на 11,5%.В середньому розмір пенсій після індексації зросте на 556 грн, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, пише Цензор.НЕТ У міністерстві пояснили, що розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році:- зростання споживчих цін – 12%;- зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки – 11%.- 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;- 672 тис. пенсіонерів силових відомств;- 98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;- 79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;- 23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців;"Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн", – прокоментувала очільниця МінсоцполітикиКрім того, з 1 березня будуть проіндексованіщомісячні страхові виплати для 158 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.У Мінсоцполітики нагадали, що з 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій.Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів затвердив рішення про індексацію пенсій на 11,5% з 1 березня.У березні 2024 року пенсії для більшості пенсіонерів проіндексували на 7,9%. Середній розмір підвищення мав скласти 322 грн, а середня пенсія мала зрости до 5 717 грн, розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.У березні 2024 року було проведено індексацію пенсій на 19,7%.

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