У ВНУ планують облаштувати простір для ветеранів





Відповідний проєкт презентували під час засідання круглого столу на тему: «Ветеранська політика ВНУ імені Лесі Українки: виклики та перспективи», яке відбулося 24 лютого, пише



Будівлю цього факультету обрали тому, що в ній зручно облаштовувати простір, який відповідатиме вимогам інклюзивності. Також там достатньо приміщень, щоб забезпечувати і навчальний процес, і роботу з ветеранами.



Що в планах:



- облаштувати 3 кабінети для фахівців, які надаватимуть психологічну, юридичну, правову допомогу ветеранам та членам їхніх родин;



- встановлення ліфта з 1 на 2 поверх;



- облаштувати велику аудиторію (600 місць) для проведення навчання та заняття для великих груп людей;



- облаштувати спортивно-оздоровчий простір у підвальному приміщенні корпусу, де колись було кафе «Ейнштейн» ;



- з нового навчального року запровадять курс базової військової підготовки, де зможуть працевлаштовувати ветеранів.



В університеті вже створили посаду консультанта з ветеранської політики, яку обійняв військовослужбовець Андрій Лев.



Виш також має можливість готувати фахівців із супроводу ветеранів.



Коли почнуть роботи



У проєкт, який презентували, варто внести зміни, які в основному стосуються психологічної підтримки сімей військових.



Тендер на визначення підрядника планують оголосити орієнтовно у березні. Після торгів розпочинатимуть роботу, зазначив в. о. ректора Анатолій Цьось.



З його слів, облаштовуватимуть простір за кошти університету. Конкретної суми він не озвучив, але зазначив, що на це потрібно мільйони гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У приміщенні факультету історії, політології та національної безпеки на вулиці Шопена хочуть створити простір для ветеранів та членів їхніх сімей.Відповідний проєкт презентували під час засідання круглого столу на тему: «Ветеранська політика ВНУ імені Лесі Українки: виклики та перспективи», яке відбулося 24 лютого, пише "Місто.Медіа" Будівлю цього факультету обрали тому, що в ній зручно облаштовувати простір, який відповідатиме вимогам інклюзивності. Також там достатньо приміщень, щоб забезпечувати і навчальний процес, і роботу з ветеранами.- облаштувати 3 кабінети для фахівців, які надаватимуть психологічну, юридичну, правову допомогу ветеранам та членам їхніх родин;- встановлення ліфта з 1 на 2 поверх;- облаштувати велику аудиторію (600 місць) для проведення навчання та заняття для великих груп людей;- облаштувати спортивно-оздоровчий простір у підвальному приміщенні корпусу, де колись було кафе «Ейнштейн» ;- з нового навчального року запровадять курс базової військової підготовки, де зможуть працевлаштовувати ветеранів.В університеті вже створили посаду консультанта з ветеранської політики, яку обійняв військовослужбовецьВиш також має можливість готувати фахівців із супроводу ветеранів.У проєкт, який презентували, варто внести зміни, які в основному стосуються психологічної підтримки сімей військових.Тендер на визначення підрядника планують оголосити орієнтовно у березні. Після торгів розпочинатимуть роботу, зазначив в. о. ректораЗ його слів, облаштовуватимуть простір за кошти університету. Конкретної суми він не озвучив, але зазначив, що на це потрібно мільйони гривень.

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