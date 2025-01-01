На війні загинули Герої з Луцька Роман Ткач та Максим Шевякін
Сьогодні, 17:28
У Луцькій громаді – ще дві втрати. На війні загинули лучани Ткач Роман та Максим Шевякін.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Ткач Роман Леонідович, 28.10.1995 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого бойового медика роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону.
Сержант Ткач Роман Леонідович загинув 25.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Лучанин Шевякін Максим Петрович, 12.12.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Старший солдат Шевякін Максим Петрович загинув 24.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області.
Видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і слава Героям!
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Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Ткач Роман Леонідович, 28.10.1995 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого бойового медика роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону.
Сержант Ткач Роман Леонідович загинув 25.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.
Лучанин Шевякін Максим Петрович, 12.12.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Старший солдат Шевякін Максим Петрович загинув 24.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області.
Видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять і слава Героям!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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