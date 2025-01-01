На війні загинули Герої з Луцька Роман Ткач та Максим Шевякін

У Луцькій громаді – ще дві втрати. На війні загинули лучанитаПро це повідомив міський головаЛучанин Ткач Роман Леонідович, 28.10.1995 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого бойового медика роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону.Сержант Ткач Роман Леонідович загинув 25.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області.Лучанин Шевякін Максим Петрович, 12.12.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону.Старший солдат Шевякін Максим Петрович загинув 24.02.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області.