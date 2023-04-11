Біля Луцька хочуть збудувати стрілецький спорткомплекс за 1,5 млн євро





Про це стало відомо під час засідання 71 сесії Луцької міської ради у середу, 26 лютого, під час розгляду питання «Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території для будівництва об’єктів фізичної культури і спорту в с. Сирники Луцького району Волинської області».



Ініціюють цей проєкт майстер зі стрільби Ростислав Луцюк та президент громадської організації «Українська федерація спортингу» Михайло Демчишен, пише



Більше про плани розповів Ростислав Луцюк. З його слів, біля Луцька планують побудувати один з найбільших стендів в Україні для спортингу .



«Це буде один зі зразкових стендів світового зразка з дисциплін „компакт-спортинг“, „спортинг“, „скіт“ і „трап“. Це мінімум вісім майданчиків під компакт-спортинг і мінімум 15 ліній під спортинг. Таких стендів, які планується побудувати в Волинській області, не існує в Україні», — переконує він.



На Волині є близько 50 спортсменів, які їздять в інші області для того, щоб просто потренуватися. Вони могли б це робити на місці і в майбутньому їздити на міжнародні змагання.



За словами Луцюка, у комплексі повинно налічуватися близько 200-220 машинок для запуску мішеней-тарілок і стільки ж навісів, щоб їх розмістити, для того, щоб можна було тренуватися на різних траєкторіях польотів і швидкостях тарілок.



Облаштування такого комплексу вартує приблизно 1,5 млн євро. Для фінансування будуть залучені власні кошти Ростислава Луцюка.



Найдорожчими є машинки для запуску мішеней. Одна вартує від 40 до 100 тис. грн.



Місце для комплексу вибирали з урахуванням перспективи проведення тут чемпіонатів України, Європи і світу. Тому й планують розмістити його біля обласного центру з інфраструктурою, готелями, для того, щоб розмістити в разі всеукраїнських змагань до 200 спортсменів. У разі міжнародних — понад 1000 людей.



Мінімальна площа комплексу повинна бути від 30 га, адже один майданчик має розміри 70×300 м, а цих майданчиків має бути 10.



Депутати погодили проєкт рішення. Але ділянку, де хочуть облаштувати спорткомплекс, ще будуть виставляти на аукціон, який ініціатори будівництва планують виграти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Сирники Луцької громади планують збудувати комплекс для спортингу — спортивно-мисливської (стендової) стрільби по тарілках.Про це стало відомо під час засідання 71 сесії Луцької міської ради у середу, 26 лютого, під час розгляду питання «Про надання дозволу на розроблення проєкту детального плану території для будівництва об’єктів фізичної культури і спорту в с. Сирники Луцького району Волинської області».Ініціюють цей проєкт майстер зі стрільбита президент громадської організації «Українська федерація спортингу», пише "Місто.Медіа" Більше про плани розповів Ростислав Луцюк. З його слів, біля Луцька планують побудувати один з найбільших стендів в Україні для спортингу .«Це буде один зі зразкових стендів світового зразка з дисциплін „компакт-спортинг“, „спортинг“, „скіт“ і „трап“. Це мінімум вісім майданчиків під компакт-спортинг і мінімум 15 ліній під спортинг. Таких стендів, які планується побудувати в Волинській області, не існує в Україні», — переконує він.На Волині є близько 50 спортсменів, які їздять в інші області для того, щоб просто потренуватися. Вони могли б це робити на місці і в майбутньому їздити на міжнародні змагання.За словами Луцюка, у комплексі повинно налічуватися близько 200-220 машинок для запуску мішеней-тарілок і стільки ж навісів, щоб їх розмістити, для того, щоб можна було тренуватися на різних траєкторіях польотів і швидкостях тарілок.Облаштування такого комплексу вартує приблизно 1,5 млн євро. Для фінансування будуть залучені власні кошти Ростислава Луцюка.Найдорожчими є машинки для запуску мішеней. Одна вартує від 40 до 100 тис. грн.Місце для комплексу вибирали з урахуванням перспективи проведення тут чемпіонатів України, Європи і світу. Тому й планують розмістити його біля обласного центру з інфраструктурою, готелями, для того, щоб розмістити в разі всеукраїнських змагань до 200 спортсменів. У разі міжнародних — понад 1000 людей.Мінімальна площа комплексу повинна бути від 30 га, адже один майданчик має розміри 70×300 м, а цих майданчиків має бути 10.Депутати погодили проєкт рішення. Але ділянку, де хочуть облаштувати спорткомплекс, ще будуть виставляти на аукціон, який ініціатори будівництва планують виграти.

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