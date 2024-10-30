На даху супермаркету в Луцьку знайшли гранату

На даху супермаркету в Луцьку знайшли гранату
Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета у місті Луцьку.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Заявник розповів, що під час проведення ремонтних робіт на даху одного із супермаркетів міста виявив предмет, схожий на гранату.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали на місце вибухотехніків.

У поліції попередили, що у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на вибухонебезпечні, необхідно зробити наступне:

- негайно повідомте про це рятувальників чи поліцію;
- не торкайтеся його — це дуже небезпечно;
- відійдіть від знахідки на безпечну відстань;
- у жодному разі не пересувайте, не розбирайте, та не нагрівайте небезпечну знахідку;
- не допускайте сторонніх осіб до небезпечного предмета, доки не прибули фахівці.

Категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці.

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Теги: граната, супермаркет, Луцьк
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