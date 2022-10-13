Луцька громада отримала 12,5 млн грн на техніку для шкіл





Кошти планують використати на придбання мультимедійної техніки (дошки, проєктори тощо) для учнів восьмих класів, повідомив Віталій Бондар.



З держбюджету надійшло 12,5 млн грн, ще 5 млн — співфінансування з бюджету громади.



Кошти шукатимуть із вільних залишків чи з перевиконання бюджету.



Обладнання придбати хочуть до вересня. Гроші розподілятимуть між школами, які самі закуповуватимуть техніку.



За словами Бондаря, таку ж техніку минулого семестру закупили для семикласників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бюджет Луцької громади отримав субвенцію на потреби Нової української школи.Кошти планують використати на придбання мультимедійної техніки (дошки, проєктори тощо) для учнів восьмих класів, повідомив misto.media директор департаменту освіти Луцької міської радиЗ держбюджету надійшло 12,5 млн грн, ще 5 млн — співфінансування з бюджету громади.Кошти шукатимуть із вільних залишків чи з перевиконання бюджету.Обладнання придбати хочуть до вересня. Гроші розподілятимуть між школами, які самі закуповуватимуть техніку.За словами Бондаря, таку ж техніку минулого семестру закупили для семикласників.

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