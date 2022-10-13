Луцька громада отримала 12,5 млн грн на техніку для шкіл
Сьогодні, 21:15
Бюджет Луцької громади отримав субвенцію на потреби Нової української школи.
Кошти планують використати на придбання мультимедійної техніки (дошки, проєктори тощо) для учнів восьмих класів, повідомив misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З держбюджету надійшло 12,5 млн грн, ще 5 млн — співфінансування з бюджету громади.
Кошти шукатимуть із вільних залишків чи з перевиконання бюджету.
Обладнання придбати хочуть до вересня. Гроші розподілятимуть між школами, які самі закуповуватимуть техніку.
За словами Бондаря, таку ж техніку минулого семестру закупили для семикласників.
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Кошти планують використати на придбання мультимедійної техніки (дошки, проєктори тощо) для учнів восьмих класів, повідомив misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
З держбюджету надійшло 12,5 млн грн, ще 5 млн — співфінансування з бюджету громади.
Кошти шукатимуть із вільних залишків чи з перевиконання бюджету.
Обладнання придбати хочуть до вересня. Гроші розподілятимуть між школами, які самі закуповуватимуть техніку.
За словами Бондаря, таку ж техніку минулого семестру закупили для семикласників.
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