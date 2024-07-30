У лікарні на Волині реабілітують бійців за допомогою штучного інтелекту





Обладнання закупили за гроші Євросоюзу, розповіла Ганна Нестеряк.



Як Володимирське МТМО отримало роботизовані тренажери



З її слів, між двома медзакладами — муніципальною лікарнею у Білостоці та Володимирським територіальним медоб’єднанням — уклали угоду. Проєкт триватиме до червня 2026 року.



За перший транш від партнерів у Володимирському медоб’єднанні придбали дві роботизовані системи: одна — з інтелектуальним зв’язком для реабілітації рук та стіл-вертикалізатор для реабілітації ніг. Працівники, які працюють з цими тренажерами, пройшли спеціальне навчання, каже Ганна Нестеряк.



Зі слів координаторки проєкту, вартість двох роботизованих систем — 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Загалом вартість проєкту для української сторони близько 50 мільйонів гривень.



Зі слів координаторки проєкту Ганни Нестеряк, у медзакладі на роботизованих тренажерах щодня отримують допомогу четверо пацієнтів-військових. Скористатися цими тренажерами можуть і цивільні.



Що кажуть військовослужбовці про реабілітацію на роботизованих тренажерах



Богдану – 23. Вогнепальне осколкове множинне поранення обох ніг і колінних суглобів воїн отримав у березні 2022 року на Київщині.



"Вже йде покращення, раніше ходив на милицях. А зараз, завдяки даним апаратам, відновлюються частково функції і йде покращення на організм", — каже захисник.



Розробляє руку на тренажері зі штучним інтелектом 27-річний Владислав. На війні чоловік з 2016 року. Від початку повномасштабного вторгнення, розказує, разом з побратимами зустрів російські війська під Києвом, у Макарові. Там отримав мінно-вибухове поранення, після якого досі реабілітовується.



"Після поранення я лікувався, був закордоном в Латвії, після того мене комісували. У мене було поранення в хребет, мені паралізувало всю ліву сторону, в комі лежав, не функціонують пальці, ми їх розминаємо, щоб хоч більш менш працювали. Кожен раз є ефект", — каже боєць.



Як працюють тренажери на основі штучного інтелекту



Сучасний роботизований тренажер аналізує стан пацієнта та підбирає індивідуальну програму занять, розповідає психологиня відділення фізичної реабілітації Христина Савюк.



"Тренажери допомагають зробити замір, визначити силу м’язів, визначити суглоби, які мають функціональні порушення, вже коли система все оцінила, зробила нам звіт по тому, що відбувається з кінцівкою, далі ми переходимо до тренувальних ігор, де всі показники попереднього тестування враховані", — розповідає Христина Савюк.



Апарат сам моделює рухи суглобів. Пацієнт фокусується лише на комп’ютерній грі.



"У нас тут вертоліт стріляє, мішені рухаються, пацієнт концентрується на тому, що відбувається на екрані, а не на самій руці. Відповідно, відновлення проходить в несвідомому рівні, де не потрібні гіперзусилля. Таким чином психіка працює і допомагає відновлюватися набагато краще", — каже психологиня.

У лікарні на Волині реабілітують бійців за допомогою штучного інтелекту



На іншому тренажері відновлюють пацієнтів, які мають порушення ходи та рухливості ніг. За допомогою спеціального стола приводять тіло пацієнта у вертикальне положення. Апарат самостійно працює, він допомагає згинати коліно та вимірює силу натиску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському територіальному медоб’єднанні встановили роботизовані тренажери, які вчать поранених бійців заново ходити й працювати руками.Обладнання закупили за гроші Євросоюзу, розповіла Суспільному координаторка проєкту "Спільний розвиток реабілітаційних послуг у муніципальних лікарнях у Володимирі та Білостоці"З її слів, між двома медзакладами — муніципальною лікарнею у Білостоці та Володимирським територіальним медоб’єднанням — уклали угоду. Проєкт триватиме до червня 2026 року.За перший транш від партнерів у Володимирському медоб’єднанні придбали дві роботизовані системи: одна — з інтелектуальним зв’язком для реабілітації рук та стіл-вертикалізатор для реабілітації ніг. Працівники, які працюють з цими тренажерами, пройшли спеціальне навчання, каже Ганна Нестеряк.Зі слів координаторки проєкту, вартість двох роботизованих систем — 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Загалом вартість проєкту для української сторони близько 50 мільйонів гривень.Зі слів координаторки проєкту Ганни Нестеряк, у медзакладі на роботизованих тренажерах щодня отримують допомогу четверо пацієнтів-військових. Скористатися цими тренажерами можуть і цивільні.– 23. Вогнепальне осколкове множинне поранення обох ніг і колінних суглобів воїн отримав у березні 2022 року на Київщині."Вже йде покращення, раніше ходив на милицях. А зараз, завдяки даним апаратам, відновлюються частково функції і йде покращення на організм", — каже захисник.Розробляє руку на тренажері зі штучним інтелектом 27-річний. На війні чоловік з 2016 року. Від початку повномасштабного вторгнення, розказує, разом з побратимами зустрів російські війська під Києвом, у Макарові. Там отримав мінно-вибухове поранення, після якого досі реабілітовується."Після поранення я лікувався, був закордоном в Латвії, після того мене комісували. У мене було поранення в хребет, мені паралізувало всю ліву сторону, в комі лежав, не функціонують пальці, ми їх розминаємо, щоб хоч більш менш працювали. Кожен раз є ефект", — каже боєць.Сучасний роботизований тренажер аналізує стан пацієнта та підбирає індивідуальну програму занять, розповідає психологиня відділення фізичної реабілітації"Тренажери допомагають зробити замір, визначити силу м’язів, визначити суглоби, які мають функціональні порушення, вже коли система все оцінила, зробила нам звіт по тому, що відбувається з кінцівкою, далі ми переходимо до тренувальних ігор, де всі показники попереднього тестування враховані", — розповідає Христина Савюк.Апарат сам моделює рухи суглобів. Пацієнт фокусується лише на комп’ютерній грі."У нас тут вертоліт стріляє, мішені рухаються, пацієнт концентрується на тому, що відбувається на екрані, а не на самій руці. Відповідно, відновлення проходить в несвідомому рівні, де не потрібні гіперзусилля. Таким чином психіка працює і допомагає відновлюватися набагато краще", — каже психологиня.У лікарні на Волині реабілітують бійців за допомогою штучного інтелектуНа іншому тренажері відновлюють пацієнтів, які мають порушення ходи та рухливості ніг. За допомогою спеціального стола приводять тіло пацієнта у вертикальне положення. Апарат самостійно працює, він допомагає згинати коліно та вимірює силу натиску.

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