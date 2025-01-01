Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю

Дональд Трамп заявив, що на п'ятницю, 28 лютого, запланований візит до США президента України Володимира Зеленського. Він додав, що планується підписання угоди щодо надр.



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Зазначається, що Трамп зробив таку щзачву під час засідання кабінету у Білому домі в середу, 26 лютого.



"Президент Зеленський приїде в п'ятницю (28 лютого — ред.). Це вже підтверджено. І ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою. І я хочу подякувати Говарду і Скотту за роботу, яку ви, хлопці, виконали, щоб зібрати його разом. Ви дійсно виконали дивовижну роботу. І це буде стосуватися рідкоземельних елементів та інших речей", — сказав Трамп.



"Попередня адміністрація поставила нас у дуже погане становище, але ми змогли укласти угоду, згідно з якою ми збираємося отримати свої гроші назад і ми збираємося отримати багато грошей у майбутньому", — сказав Трамп про угоду щодо рідкоземельних металів.

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