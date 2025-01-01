Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю

Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю
Президент США Дональд Трамп заявив, що на п'ятницю, 28 лютого, запланований візит до США президента України Володимира Зеленського. Він додав, що планується підписання угоди щодо надр.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Трамп зробив таку щзачву під час засідання кабінету у Білому домі в середу, 26 лютого.

"Президент Зеленський приїде в п'ятницю (28 лютого — ред.). Це вже підтверджено. І ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою. І я хочу подякувати Говарду і Скотту за роботу, яку ви, хлопці, виконали, щоб зібрати його разом. Ви дійсно виконали дивовижну роботу. І це буде стосуватися рідкоземельних елементів та інших речей", — сказав Трамп.

"Попередня адміністрація поставила нас у дуже погане становище, але ми змогли укласти угоду, згідно з якою ми збираємося отримати свої гроші назад і ми збираємося отримати багато грошей у майбутньому", — сказав Трамп про угоду щодо рідкоземельних металів.

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Теги: трамп, війна, зеленський
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