Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю
Сьогодні, 21:45
Президент США Дональд Трамп заявив, що на п'ятницю, 28 лютого, запланований візит до США президента України Володимира Зеленського. Він додав, що планується підписання угоди щодо надр.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Трамп зробив таку щзачву під час засідання кабінету у Білому домі в середу, 26 лютого.
"Президент Зеленський приїде в п'ятницю (28 лютого — ред.). Це вже підтверджено. І ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою. І я хочу подякувати Говарду і Скотту за роботу, яку ви, хлопці, виконали, щоб зібрати його разом. Ви дійсно виконали дивовижну роботу. І це буде стосуватися рідкоземельних елементів та інших речей", — сказав Трамп.
"Попередня адміністрація поставила нас у дуже погане становище, але ми змогли укласти угоду, згідно з якою ми збираємося отримати свої гроші назад і ми збираємося отримати багато грошей у майбутньому", — сказав Трамп про угоду щодо рідкоземельних металів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Трамп зробив таку щзачву під час засідання кабінету у Білому домі в середу, 26 лютого.
"Президент Зеленський приїде в п'ятницю (28 лютого — ред.). Це вже підтверджено. І ми підпишемо угоду, яка буде дуже великою угодою. І я хочу подякувати Говарду і Скотту за роботу, яку ви, хлопці, виконали, щоб зібрати його разом. Ви дійсно виконали дивовижну роботу. І це буде стосуватися рідкоземельних елементів та інших речей", — сказав Трамп.
"Попередня адміністрація поставила нас у дуже погане становище, але ми змогли укласти угоду, згідно з якою ми збираємося отримати свої гроші назад і ми збираємося отримати багато грошей у майбутньому", — сказав Трамп про угоду щодо рідкоземельних металів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Трамп підтвердив візит Зеленського до США в п'ятницю
Сьогодні, 21:45
Луцька громада отримала 12,5 млн грн на техніку для шкіл
Сьогодні, 21:15
На даху супермаркету в Луцьку знайшли гранату
Сьогодні, 20:38