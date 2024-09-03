«Король Люцимера – йорж»: волинські рибалки розповіли секрети зимового улову на Шацьких озерах





Щоб дізнатися більше про це заняття, журналісти



Атмосфера на озері



На льоду зустріли як новачків, так і досвідчених рибалок із 15-річним стажем. Були тут і місцеві жителі, і гості з Нововолинська, Володимира та інших міст. Попри сонячний день, усі скаржилися, що риба клює неохоче, проте це не зіпсувало настрою – головне задоволення приносить сам процес і спілкування з природою.



Більшість опитаних зазначили, що риболовля для них – це не просто хобі, а свого роду «похід до психолога». Тиша, зосередженість на процесі, відпочинок на свіжому повітрі допомагають відволіктися від буденності. Дехто приходить на кілька годин, інші ж залишаються на кілька днів, розбиваючи наметові табори разом із друзями або родинами.



«Ми тут із сім’єю. Для дружини це перший досвід зимової риболовлі. Хоча великим уловом похвалитися не можемо, але вона сьогодні молодець! Трохи соромиться (не хоче фотографуватися, тому на фото з сином – ред.), але я хочу її похвалити», – ділиться враженнями один із рибалок.



Як відрізнити місцевого рибалку від туриста?



Місцеві зазвичай приїздять на велосипедах або мотоциклах і рибалять на найближчих водоймах. А от гості добираються автомобілями, часто в компанії друзів.



Один із місцевих, пан Микола, не дуже охоче розкриває секрети риболовлі, але буквально за кілька хвилин при нас витягує одну рибину за іншою.



«Ось король Люцимера – йорж. Сьогодні трохи плотви піймав – і на цьому все», – розповідає він.



Безпека на льоду



Варто пам’ятати про техніку безпеки. Товщина льоду має бути не менш ніж 7 см для одиночної риболовлі та від 12 см для групи людей.



До речі, пан Микола з власного досвіду знає, наскільки небезпечний перший лід.



«Кілька років тому їхав велосипедом по льоду, щоб порибалити. І що сталося? Провалився! Сам вибрався, але велосипед довелося діставати наступного дня з допомогою хлопців», – згадує він.



Прикмети та рибальські жарти



Щодо секретів вдалого улову, то рибалки не поспішають ними ділитися. Проте жарти тут завжди в ходу. Наприклад, ми натрапили на загадкову пентаграму, намальовану навколо лунки.



«Хтось із місцевих позначив собі лунку для риболовлі, обвів її колом. Ми вирішили трохи додати креативу – і намалювали пентаграму. Тепер усі, хто проходять повз, звертають увагу», – сміється Олександр, один із рибалок із Нововолинська.



Компанія друзів розклала намети прямо на середині озера, щоб сховатися від вітру й мати можливість зігрітися. Вони також можуть похвалитися уловом – спіймали ляща близько 2 кг.



Попри слабкому клюванні, атмосфера на Люцимері була чудова. Шацькі озера зачаровують у будь-яку пору року, а зимова риболовля – це не лише про улов, а й про емоції, пригоди та незабутній відпочинок. Щоб отримати нові враження, не обов’язково мати дороге спорядження або їхати далеко – природа Шацької громади дарує унікальні можливості для зимового дозвілля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зимова риболовля є популярною традицією на Волині. Вона приваблює як аматорів, так і досвідчених рибалок. Цьогоріч сезон риболовлі на Шацьких озерах розпочався наприкінці лютого, коли після тижневих морозів лід став достатньо міцним для виходу.Щоб дізнатися більше про це заняття, журналісти Бугу вирушили до озера Люцимер, яке, за словами місцевих, є одним із найкращих місць для риболовлі.На льоду зустріли як новачків, так і досвідчених рибалок із 15-річним стажем. Були тут і місцеві жителі, і гості з Нововолинська, Володимира та інших міст. Попри сонячний день, усі скаржилися, що риба клює неохоче, проте це не зіпсувало настрою – головне задоволення приносить сам процес і спілкування з природою.Більшість опитаних зазначили, що риболовля для них – це не просто хобі, а свого роду «похід до психолога». Тиша, зосередженість на процесі, відпочинок на свіжому повітрі допомагають відволіктися від буденності. Дехто приходить на кілька годин, інші ж залишаються на кілька днів, розбиваючи наметові табори разом із друзями або родинами.«Ми тут із сім’єю. Для дружини це перший досвід зимової риболовлі. Хоча великим уловом похвалитися не можемо, але вона сьогодні молодець! Трохи соромиться (не хоче фотографуватися, тому на фото з сином – ред.), але я хочу її похвалити», – ділиться враженнями один із рибалок.Місцеві зазвичай приїздять на велосипедах або мотоциклах і рибалять на найближчих водоймах. А от гості добираються автомобілями, часто в компанії друзів.Один із місцевих, пан, не дуже охоче розкриває секрети риболовлі, але буквально за кілька хвилин при нас витягує одну рибину за іншою.«Ось король Люцимера – йорж. Сьогодні трохи плотви піймав – і на цьому все», – розповідає він.Варто пам’ятати про техніку безпеки. Товщина льоду має бути не менш ніж 7 см для одиночної риболовлі та від 12 см для групи людей.До речі, пан Микола з власного досвіду знає, наскільки небезпечний перший лід.«Кілька років тому їхав велосипедом по льоду, щоб порибалити. І що сталося? Провалився! Сам вибрався, але велосипед довелося діставати наступного дня з допомогою хлопців», – згадує він.Щодо секретів вдалого улову, то рибалки не поспішають ними ділитися. Проте жарти тут завжди в ходу. Наприклад, ми натрапили на загадкову пентаграму, намальовану навколо лунки.«Хтось із місцевих позначив собі лунку для риболовлі, обвів її колом. Ми вирішили трохи додати креативу – і намалювали пентаграму. Тепер усі, хто проходять повз, звертають увагу», – сміється, один із рибалок із Нововолинська.Компанія друзів розклала намети прямо на середині озера, щоб сховатися від вітру й мати можливість зігрітися. Вони також можуть похвалитися уловом – спіймали ляща близько 2 кг.Попри слабкому клюванні, атмосфера на Люцимері була чудова. Шацькі озера зачаровують у будь-яку пору року, а зимова риболовля – це не лише про улов, а й про емоції, пригоди та незабутній відпочинок. Щоб отримати нові враження, не обов’язково мати дороге спорядження або їхати далеко – природа Шацької громади дарує унікальні можливості для зимового дозвілля.

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