У Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури





Того дня стовпчики термометрів показали +26,4°﻿С, повідомили 21 квітня у Волинському гідрометеоцентрі, пише



Синоптики додали, що попереднє рекордне значення для цього дня було зафіксовано у 2000 році і становило +25,2°﻿С.



Довідково: перший квітневий рекорд температури у 2025 у Луцьку зафіксували 6 квітня, тоді температура повітря опустилася до -3,1°﻿С. Ще один рекорд був 17 квітня — стовпчики термометрів показали +26,3°﻿С. В березні синоптики шість разів фіксували рекорди максимальної температури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 18 квітня, в обласному центрі Волині зафіксували черговий рекорд максимальної температури.Того дня стовпчики термометрів показали +26,4°﻿С, повідомили 21 квітня у Волинському гідрометеоцентрі, пише Суспільне Синоптики додали, що попереднє рекордне значення для цього дня було зафіксовано у 2000 році і становило +25,2°﻿С.перший квітневий рекорд температури у 2025 у Луцьку зафіксували 6 квітня, тоді температура повітря опустилася до -3,1°﻿С. Ще один рекорд був 17 квітня — стовпчики термометрів показали +26,3°﻿С. В березні синоптики шість разів фіксували рекорди максимальної температури.

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