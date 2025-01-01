У Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури

У Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури
У п'ятницю, 18 квітня, в обласному центрі Волині зафіксували черговий рекорд максимальної температури.

Того дня стовпчики термометрів показали +26,4°﻿С, повідомили 21 квітня у Волинському гідрометеоцентрі, пише Суспільне.

Синоптики додали, що попереднє рекордне значення для цього дня було зафіксовано у 2000 році і становило +25,2°﻿С.

Довідково: перший квітневий рекорд температури у 2025 у Луцьку зафіксували 6 квітня, тоді температура повітря опустилася до -3,1°﻿С. Ще один рекорд був 17 квітня — стовпчики термометрів показали +26,3°﻿С. В березні синоптики шість разів фіксували рекорди максимальної температури.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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