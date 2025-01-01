У Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури
Сьогодні, 13:15
У п'ятницю, 18 квітня, в обласному центрі Волині зафіксували черговий рекорд максимальної температури.
Того дня стовпчики термометрів показали +26,4°С, повідомили 21 квітня у Волинському гідрометеоцентрі, пише Суспільне.
Синоптики додали, що попереднє рекордне значення для цього дня було зафіксовано у 2000 році і становило +25,2°С.
Довідково: перший квітневий рекорд температури у 2025 у Луцьку зафіксували 6 квітня, тоді температура повітря опустилася до -3,1°С. Ще один рекорд був 17 квітня — стовпчики термометрів показали +26,3°С. В березні синоптики шість разів фіксували рекорди максимальної температури.
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Того дня стовпчики термометрів показали +26,4°С, повідомили 21 квітня у Волинському гідрометеоцентрі, пише Суспільне.
Синоптики додали, що попереднє рекордне значення для цього дня було зафіксовано у 2000 році і становило +25,2°С.
Довідково: перший квітневий рекорд температури у 2025 у Луцьку зафіксували 6 квітня, тоді температура повітря опустилася до -3,1°С. Ще один рекорд був 17 квітня — стовпчики термометрів показали +26,3°С. В березні синоптики шість разів фіксували рекорди максимальної температури.
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