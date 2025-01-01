Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Федорчука, який вважався зниклим безвісти

Андрій Іванович Федорчук, 1986 р.н., житель селища Колки, який вважався зниклим безвісти, загинув 13 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області.



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"Андрій був вірним присязі, завжди залишався поруч зі своїми побратимами і виконував обов’язки з високою відповідальністю та відвагою. Його мужність і самопожертва назавжди вкарбується в історію українського народу, а ми завжди будемо вдячні за його подвиг", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час церемонії зустрічі й прощання з Воїном Андрієм повідомлять додатково.



"Співчуваємо рідним та близьким і висловлюємо щирі слова підтримки в цей нелегкий час. Нехай світла пам’ять про нашого Захисника назавжди житиме в наших серцях. Слава Герою!" - зазначили у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солдат, 1986 р.н., житель селища Колки, який вважався зниклим безвісти, загинув 13 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області.Про це повідомили у Колківській громаді."Андрій був вірним присязі, завжди залишався поруч зі своїми побратимами і виконував обов’язки з високою відповідальністю та відвагою. Його мужність і самопожертва назавжди вкарбується в історію українського народу, а ми завжди будемо вдячні за його подвиг", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час церемонії зустрічі й прощання з Воїном Андрієм повідомлять додатково."Співчуваємо рідним та близьким і висловлюємо щирі слова підтримки в цей нелегкий час. Нехай світла пам’ять про нашого Захисника назавжди житиме в наших серцях. Слава Герою!" - зазначили у громаді.

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