Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Федорчука, який вважався зниклим безвісти

Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Федорчука, який вважався зниклим безвісти
Солдат Андрій Іванович Федорчук, 1986 р.н., житель селища Колки, який вважався зниклим безвісти, загинув 13 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Андрій був вірним присязі, завжди залишався поруч зі своїми побратимами і виконував обов’язки з високою відповідальністю та відвагою. Його мужність і самопожертва назавжди вкарбується в історію українського народу, а ми завжди будемо вдячні за його подвиг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час церемонії зустрічі й прощання з Воїном Андрієм повідомлять додатково.

"Співчуваємо рідним та близьким і висловлюємо щирі слова підтримки в цей нелегкий час. Нехай світла пам’ять про нашого Захисника назавжди житиме в наших серцях. Слава Герою!" - зазначили у громаді.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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