Луцька громада попрощалася з двома Героями — Олександром Турочеком та Олегом Гайдуковим

Сьогодні, 23 січня, у Свято-Троїцькому Кафедральному соборі відспівали військовослужбовця(22.11.1976 року народження), який загинув 20 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роздольне Донецької області.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Провести воїна в останню дорогу прийшли секретар міської ради Юрій Безпятко, побратими, родина та небайдужі жителі громади.У Свято-Хрестовоздвиженському храмі села Теремно попрощалися з(15.09.1981 року народження), який загинув 4 січня у районі населеного пункту Нікольський Курської області рф під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Віддав шану захиснику Луцький міський голова Ігор Поліщук, побратими, родина та чимало лучан.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.