Європа може фінансувати американську зброю для України, - Рютте
Сьогодні, 15:57
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив стратегію тривалої підтримки України західними союзниками та готовність Європи взяти на себе додаткові фінансові зобов'язання.
Про це він заявив на заході в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Рютте наголосив на критичній необхідності продовження військової підтримки України.
"Щодо України, нам потрібно, щоб США також залишалися залученими", - заявив Рютте.
За його словами, європейці зможуть оплатити американську війському допомогу, якщо нова адміністрація Дональда Трампа буде готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази.
"Я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові до цього", - наголосив Рютте.
Нагадаємо, нещодавно Рютте заявив, що очікує нового тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа в дебатах про порівняно низькі витрати на оборону європейських союзників, таких як Німеччина.
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Про це він заявив на заході в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Рютте наголосив на критичній необхідності продовження військової підтримки України.
"Щодо України, нам потрібно, щоб США також залишалися залученими", - заявив Рютте.
За його словами, європейці зможуть оплатити американську війському допомогу, якщо нова адміністрація Дональда Трампа буде готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази.
"Я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові до цього", - наголосив Рютте.
Нагадаємо, нещодавно Рютте заявив, що очікує нового тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа в дебатах про порівняно низькі витрати на оборону європейських союзників, таких як Німеччина.
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