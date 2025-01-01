Європа може фінансувати американську зброю для України, - Рютте

Європа може фінансувати американську зброю для України, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте окреслив стратегію тривалої підтримки України західними союзниками та готовність Європи взяти на себе додаткові фінансові зобов'язання.

Про це він заявив на заході в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Рютте наголосив на критичній необхідності продовження військової підтримки України.

"Щодо України, нам потрібно, щоб США також залишалися залученими", - заявив Рютте.

За його словами, європейці зможуть оплатити американську війському допомогу, якщо нова адміністрація Дональда Трампа буде готова продовжувати постачати Україну зі своєї оборонно-промислової бази.

"Я в цьому абсолютно переконаний, ми повинні бути готові до цього", - наголосив Рютте.

Нагадаємо, нещодавно Рютте заявив, що очікує нового тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа в дебатах про порівняно низькі витрати на оборону європейських союзників, таких як Німеччина.

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Теги: Росія, війна
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