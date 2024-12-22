Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею

Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Аби підтримати тих, хто пройшов пекло війни, для них організували 22 січня зустріч у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, що в Луцьку. Захід влаштували працівники управління кадрового забезпечення ГУНП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Тут поліцейські та військові мали змогу відволіктися від негативних думок та пережитого стресу, подивитись на твори сучасного мистецтва, які нині експонуються в музеї.

Також вони побачили найбільшу картину в Україні під назвою «Космогонія».

«Арт-терапія є важливою складовою реабілітаційної програми наших захисників, допомагаючи їм впоратися з фізичними та емоційними викликами після війни. Тому ми намагаємось залучати захисників до цього. 21 січня також супроводжували їх на концерт у Палаці культури міста Луцька», - розповіла Ірина Цицан, очільниця сектору психологічного забезпечення ГУНП.
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею

Схожі заходи психологи поліції та працівники сектору організації соціальної роботи влаштовують для поранених поліцейських та військовослужбовців систематично.
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею

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Теги: Луцьк, військові, поранені, музей
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