Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею

Аби підтримати тих, хто пройшов пекло війни, для них організували 22 січня зустріч у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, що в Луцьку. Захід влаштували працівники управління кадрового забезпечення ГУНП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Тут поліцейські та військові мали змогу відволіктися від негативних думок та пережитого стресу, подивитись на твори сучасного мистецтва, які нині експонуються в музеї.Також вони побачили найбільшу картину в Україні під назвою «Космогонія».«Арт-терапія є важливою складовою реабілітаційної програми наших захисників, допомагаючи їм впоратися з фізичними та емоційними викликами після війни. Тому ми намагаємось залучати захисників до цього. 21 січня також супроводжували їх на концерт у Палаці культури міста Луцька», - розповіла, очільниця сектору психологічного забезпечення ГУНП.Схожі заходи психологи поліції та працівники сектору організації соціальної роботи влаштовують для поранених поліцейських та військовослужбовців систематично.