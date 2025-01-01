На Ковельщині судили чоловіка, який повідомляв про розташування ТЦК у Viber-групі





Чоловіка викрили. Днями, 14 січня,



Чоловік, будучи учасником тематичної групи в месенджері Viber, публікував детальні повідомлення про переміщення представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у населеному пункті Люблинець. Він також повідомляв про час і місця проведення мобілізаційних заходів, надаючи точні дані про локації та транспортні засоби військових. Таку діяльність, за даними слідства, він здійснював в період з серпня по вересень 2024 року.



Як зазначено у судовому рішенню, його дії могли перешкодити виконанню завдань Збройних сил України та підривали обороноздатність країни в умовах воєнного стану. Інформація, яку він розповсюджував, була доступною для понад 13 тисяч учасників групи, що могло сприяти ухиленню окремих громадян від мобілізації.



На суді обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з представником прокуратури.



Суд визнав обвинуваченого винним за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану.



Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, замінивши його на рік іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд виніс вирок місцевому мешканцю, який поширював у месенджері Viber інформацію про місцеперебування військовослужбовців Територіального центру комплектування і мобілізаційні заходи.Чоловіка викрили. Днями, 14 січня, йому винесли вирок Чоловік, будучи учасником тематичної групи в месенджері Viber, публікував детальні повідомлення про переміщення представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у населеному пункті Люблинець. Він також повідомляв про час і місця проведення мобілізаційних заходів, надаючи точні дані про локації та транспортні засоби військових. Таку діяльність, за даними слідства, він здійснював в період з серпня по вересень 2024 року.Як зазначено у судовому рішенню, його дії могли перешкодити виконанню завдань Збройних сил України та підривали обороноздатність країни в умовах воєнного стану. Інформація, яку він розповсюджував, була доступною для понад 13 тисяч учасників групи, що могло сприяти ухиленню окремих громадян від мобілізації.На суді обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з представником прокуратури.Суд визнав обвинуваченого винним за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану.Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, замінивши його на рік іспитового терміну.

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