Прикордонник з Волині отримав звання Героя України.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Військовослужбовець Волинського прикордонного загону 34-річний, згідно з указом Президента, отримав звання Героя України із врученням йому ордену «Золота зірка».Старший солдат був удостоєний найвищої державної нагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України й самовіддане служіння Українському народові.Уродженець села Борщівка Ковельського району Іван Кривальчук закінчив Луцьке училище будівництва та архітектури. У жовтні 2009 року був призваний на строкову службу. Протягом 2015-2016 років брав активну участь в антитерористичній операції на Сході нашої держави.Під час широкомасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року одним з перших мобілізувався до лав Волинського прикордонного загону, де забезпечував охорону та оборону українсько-білоруської ділянки кордону. Згодом воїн був переведений до прикордонної комендатури швидкого реагування. У 2023 році в складі цього підрозділу Іван виконував бойові завдання на волноваському напрямку. А з січня минулого року прикордонник стійко тримав оборону поблизу стратегічно важливого населеного пункту Новомихайлівка на мар’їнському напрямку."Саме тут захисник проявив свою мужність та героїзм, зокрема коли доводилося самому утримувати позицію під час штурмів переважаючого противника та важкопораненому, втрачаючи свідомість, відстрілюватися від ворога. Також Іван Кривальчук зміг вивести поранених бійців з майже оточеної ворогом позиції. Загалом прикордонник знищив чимало живої сили противника та ворожої техніки, а головне врятував не одне життя своїм побратимам.Нині після отримання важкого поранення голови військовослужбовець проходить реабілітацію та мріє повернутися на службу.Вітаємо із заслуженою нагородою!" - наголошують в управлінні.