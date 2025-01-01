На Кравчука у Луцьку вантажівка збила 68-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 22 січня, на вулиці Кравчука.



62-річний лучанин, рухаючись заднім ходом вантажівкою Renault, допустив наїзд 68-річну місцеву жительку.



Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її доставили у лікарню.



Водій транспортного засобу тверезий.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

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