На Кравчука у Луцьку вантажівка збила 68-річну жінку

На Кравчука у Луцьку вантажівка збила 68-річну жінку
У Луцьку внаслідок ДТП постраждала пенсіонерка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 22 січня, на вулиці Кравчука.

62-річний лучанин, рухаючись заднім ходом вантажівкою Renault, допустив наїзд 68-річну місцеву жительку.

Внаслідок ДТП пенсіонерка отримала тілесні ушкодження, її доставили у лікарню.

Водій транспортного засобу тверезий.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пісторіус припускає, що росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років
Сьогодні, 13:06
На Кравчука у Луцьку вантажівка збила 68-річну жінку
Сьогодні, 12:24
У Луцьку п'яний батько зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири
Сьогодні, 12:17
У Луцьку затримали 18-річного наркозакладчика
Сьогодні, 12:14
Лучанин скинув знайомій фото свого члена: його судили
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика У Луцьку - ДТП за участю автобуса та легковика
21 січень, 17:37
У Луцьку нетверезий водій наїхав на вуличний ліхтар У Луцьку нетверезий водій наїхав на вуличний ліхтар
21 січень, 14:57
Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки
06 січень, 12:08
У Луцьку 18-річний водій в`їхав у дерево: травмувалося троє пасажирів У Луцьку 18-річний водій в`їхав у дерево: травмувалося троє пасажирів
06 січень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пісторіус припускає, що росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років
Сьогодні, 13:06
 0
На Кравчука у Луцьку вантажівка збила 68-річну жінку
Сьогодні, 12:24
 0
У Луцьку п'яний батько зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири
Сьогодні, 12:17
 0
У Луцьку затримали 18-річного наркозакладчика
Сьогодні, 12:14
 0
Лучанин скинув знайомій фото свого члена: його судили
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8