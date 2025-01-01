У Луцьку затримали 18-річного наркозакладчика

У Луцьку затримали 18-річного наркозакладчика
У Луцьку оперативники затримали 18-річного наркозакладчика.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 22 січня, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками Луцького РУП на гарячому спіймали 18-річного лучанина. При собі молодик мав 15 готових закладок із психотропною речовиною Альфа PVP, їх вилучили.

Окрім цього, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання закладчика вилучено також канабіс, подрібнювач з нашаруваннями, мундштук та електронні ваги.

Вилучене правоохоронці направили на експертизи до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом збуту психотропів розпочато кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання наркозбувачу запобіжного заходу – тримання під вартою.
У Луцьку затримали 18-річного наркозакладчика

За незаконну діяльність йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Луцьку затримали 18-річного наркозакладчика

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Теги: Луцьк, наркозакладчик
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