Лучанин скинув знайомій фото свого члена: його судили

Лучанин скинув знайомій фото свого члена: його судили
Луцький міськрайонний суд розглянув справу щодо жителя Луцька за розповсюдження фотографій та відео інтимного характеру.

Про це йдеться у судовому рішенні від 15 січня.

Згідно з матеріалами справи, у вересні 2024 року обвинувачений зробив кілька фотографій і відео порнографічного характеру за допомогою свого мобільного телефону. Як зазначено в судовому рішенні, лучанин зафіксував "свій ерегований статевий член та здійснення з ним маніпуляції".

Згодом він надіслав ці матеріали своїй знайомій: спочатку у додаток для знайомств "Badoo", а потім і у месенджер "Viber".

Таким чином, чоловік скоїв злочини, передбачені ч. 1 та ч. 2 ст. 301 ККУ. Йдеться про виготовлення, зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження порнографічних матеріалів.

На суді обвинувачений визнав провину, пояснивши, що зробив це "заради розваги" і не усвідомлював, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Він щиро розкаявся та запевнив, що більше такого не повториться.

Суд визнав його винним і призначив два роки обмеження волі, але звільнив від покарання з іспитовим строком на один рік.

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