У Луцьку п'яний батько зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири

У Луцьку п'яний батько зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири
Поліцейські Волині затримали чоловіка, який зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у ніч на 23 січня, в обласному центрі. 42-річний чоловік прийшов до помешкання, де раніше жив з жінкою та дітьми. Будучи в стані сп’яніння, він зачинився зсередини та певний час не випускав чотирьох дітей, серед яких були неповнолітні.

На виклик прибули наряди поліції. У результаті перемовин з поліцейськими чоловік таки вийшов з квартири. Шкоди дітям не заподіяно. Наразі з ним працюють правоохоронці.

Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 ККУ; за погодження прокуратури, йому готується повідомлення про підозру. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, чоловік, діти, поліція
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