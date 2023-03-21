У Луцьку п'яний батько зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири

Поліцейські Волині затримали чоловіка, який зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився у ніч на 23 січня, в обласному центрі. 42-річний чоловік прийшов до помешкання, де раніше жив з жінкою та дітьми. Будучи в стані сп’яніння, він зачинився зсередини та певний час не випускав чотирьох дітей, серед яких були неповнолітні.На виклик прибули наряди поліції. У результаті перемовин з поліцейськими чоловік таки вийшов з квартири. Шкоди дітям не заподіяно. Наразі з ним працюють правоохоронці.Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 ККУ; за погодження прокуратури, йому готується повідомлення про підозру. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.