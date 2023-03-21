У Луцьку п'яний батько зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири
Сьогодні, 12:17
Поліцейські Волині затримали чоловіка, який зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у ніч на 23 січня, в обласному центрі. 42-річний чоловік прийшов до помешкання, де раніше жив з жінкою та дітьми. Будучи в стані сп’яніння, він зачинився зсередини та певний час не випускав чотирьох дітей, серед яких були неповнолітні.
На виклик прибули наряди поліції. У результаті перемовин з поліцейськими чоловік таки вийшов з квартири. Шкоди дітям не заподіяно. Наразі з ним працюють правоохоронці.
Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 ККУ; за погодження прокуратури, йому готується повідомлення про підозру. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився у ніч на 23 січня, в обласному центрі. 42-річний чоловік прийшов до помешкання, де раніше жив з жінкою та дітьми. Будучи в стані сп’яніння, він зачинився зсередини та певний час не випускав чотирьох дітей, серед яких були неповнолітні.
На виклик прибули наряди поліції. У результаті перемовин з поліцейськими чоловік таки вийшов з квартири. Шкоди дітям не заподіяно. Наразі з ним працюють правоохоронці.
Фігуранта поліцейські затримали в процесуальному порядку. Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 ККУ; за погодження прокуратури, йому готується повідомлення про підозру. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Кравчука у Луцьку вантажівка збила 68-річну жінку
Сьогодні, 12:24
У Луцьку п'яний батько зачинився з дітьми та не випускав їх з квартири
Сьогодні, 12:17
У Луцьку затримали 18-річного наркозакладчика
Сьогодні, 12:14
Лучанин скинув знайомій фото свого члена: його судили
Сьогодні, 12:05