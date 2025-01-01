Пісторіус припускає, що росія може напасти на країни НАТО у найближчі п’ять років





Про це він заявив Delfi під час візиту до Вільнюса, пише



За його словами, саме тому особливо важливо забезпечити обороноздатність Альянсу.



Пісторіус сказав, що військові експерти дуже уважно стежать за подіями в росії та вказують на те, що збройні сили рф стають суттєво більшими.



«Там <у росії> серйозно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків і літаків, а це означає, що збройні сили росії істотно зростають. До 2026 року їхня кількість, імовірно, зросте до 1,5 мільйона солдатів», — заявив посадовець.



За його словами, ті ж військові експерти вважають, що «путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоби створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни, зокрема на країни НАТО».



«Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звісно, потребує і часу, і грошей, але ми прагнемо до мети», — наголосив міністр.



Додамо, що дані розвідки Німеччини минулого року свідчили про те, що російська армія може напасти на країни НАТО до 2030 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що з огляду на зростання збройних сил рф зберігається теоретична ймовірність того, що у 2029-2030 роках росія спробує атакувати країни НАТО.Про це він заявив Delfi під час візиту до Вільнюса, пише Громадське За його словами, саме тому особливо важливо забезпечити обороноздатність Альянсу.Пісторіус сказав, що військові експерти дуже уважно стежать за подіями в росії та вказують на те, що збройні сили рф стають суттєво більшими.«Там <у росії> серйозно розвивається військова промисловість, виробляється багато танків і літаків, а це означає, що збройні сили росії істотно зростають. До 2026 року їхня кількість, імовірно, зросте до 1,5 мільйона солдатів», — заявив посадовець.За його словами, ті ж військові експерти вважають, що «путін у 2029-2030 роках може реорганізувати свої збройні сили, щоби створити відповідні умови для можливого теоретичного нападу на інші країни, зокрема на країни НАТО».«Тому до цього моменту ми маємо забезпечити свою обороноздатність. Це завдання, звісно, потребує і часу, і грошей, але ми прагнемо до мети», — наголосив міністр.Додамо, що дані розвідки Німеччини минулого року свідчили про те, що російська армія може напасти на країни НАТО до 2030 року.

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