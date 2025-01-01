На Волині чоловік так «відсвяткував» хрестини, що вдерся до чужої хати з сокирою





Інцидент стався 21 липня 2024 року в селі Черемошне на Ковельщині. Обвинувачений, добряче відзначивши хрестини, пізно ввечері зайшов на подвір’я сусідки. В його руках була сокира. Спочатку чоловік почав рубати колодязь, потім розбив вікно і проник у хату. Всередині він погрожував господині сокирою, промовляючи: "Зараз кину".



На щастя, жінка встигла вивести свою доньку з будинку через вікно, а сама зачинилася в кімнаті. На крики потерпілої збіглися люди, які зупинили нападника та зв’язали.



До слова, жодних особистих стосунків між чоловіком та жінкою не було. Вони не спілкувалися та були ледь знайомі.



На суді,



Суд визнав чоловіка винним за ст. 162 (Незаконне проникнення до житла) і ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Йому призначили 1 рік і 6 місяців обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд розглянув справу щодо місцевого мешканця, який вдерся до чужого будинку з сокирою та погрожував господарці розправою. Цікаво, що сам підсудний був настільки п’яний, що нічого зі своїх "пригод" у той вечір не пам’ятав.Інцидент стався 21 липня 2024 року в селі Черемошне на Ковельщині. Обвинувачений, добряче відзначивши хрестини, пізно ввечері зайшов на подвір’я сусідки. В його руках була сокира. Спочатку чоловік почав рубати колодязь, потім розбив вікно і проник у хату. Всередині він погрожував господині сокирою, промовляючи: "Зараз кину".На щастя, жінка встигла вивести свою доньку з будинку через вікно, а сама зачинилася в кімнаті. На крики потерпілої збіглися люди, які зупинили нападника та зв’язали.До слова, жодних особистих стосунків між чоловіком та жінкою не було. Вони не спілкувалися та були ледь знайомі.На суді, який відбувся 16 січня , обвинувачений визнав свою провину. Пояснив, що був настільки п’яним, що не пам’ятає подій. Він попросив вибачення у потерпілої та частково відшкодував їй збитки.Суд визнав чоловіка винним за ст. 162 (Незаконне проникнення до житла) і ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Йому призначили 1 рік і 6 місяців обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

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