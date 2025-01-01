На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
22 січня о 18:57 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у cелищі Турійськ Ковельського району горить житловий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибув черговий підрозділ 17- ї ДПРЧ з селища.
Рятувальники о 19:23 за допомогою водяного ствола ліквідували займання.

Імовірна причина події – коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: пожежа, Волинь
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