На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибув черговий підрозділ 17- ї ДПРЧ з селища.

Рятувальники о 19:23 за допомогою водяного ствола ліквідували займання.



Імовірна причина події – коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 січня о 18:57 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у cелищі Турійськ Ковельського району горить житловий будинок.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибув черговий підрозділ 17- ї ДПРЧ з селища.Рятувальники о 19:23 за допомогою водяного ствола ліквідували займання.Імовірна причина події – коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію