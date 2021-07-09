Поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по всій країні: незаконний продаж зброї

Поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по всій країні: незаконний продаж зброї
Організація нелегального продажу та зберігання зброї: Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні.

Про це повідомили на у пресслужбі відомства.

Понад 1000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.

Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

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Теги: обшуки, поліція, зброя
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