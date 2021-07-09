Поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по всій країні: незаконний продаж зброї





Про це повідомили на у пресслужбі відомства.



Понад 1000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.



Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.



Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організація нелегального продажу та зберігання зброї: Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні.Про це повідомили на у пресслужбі відомства.Понад 1000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.

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