Поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по всій країні: незаконний продаж зброї
Сьогодні, 09:45
Організація нелегального продажу та зберігання зброї: Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні.
Про це повідомили на у пресслужбі відомства.
Понад 1000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.
Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.
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Про це повідомили на у пресслужбі відомства.
Понад 1000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.
Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій.
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