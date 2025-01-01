В Іваничах бійцівський пес покусав дівчинку: власницю собаки судили. ВІДЕО





Згодом з’ясувалося, що стався цей інцидент в селищі Іваничі на Волині. Місцеві ЗМІ писали, що покусану дитину з травмами госпіталізували в обласну лікарню у Луцьку, її прооперували.



Батьки дівчинки звернулися у поліцію. І днями, 20 січня 2025 року,



У судовому рішенні йдеться, що обвинувачена – власниця собаки породи американський стаффордширський тер’єр. Того дня жінка залишила тварину у дворі свого будинку, не перевіривши, чи ворота закриті. Це дозволило псу вибігти на вулицю.







У той час онука обвинуваченої забігла на власне подвір’я, за нею на території домогосподарства хотіла зайти і її подруга – сусідська 7-річна дівчинка. Тоді на неї й напав собака.



Тварина повалила дитину на землю, завдавши їй численних укусів голови, руки та передпліччя. У результаті дитина отримала легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, зокрема відкриті переломи обох кісток передпліччя.



На суді обвинувачена визнала свою провину, розкаялася та попросила вибачення у потерпілої та її родини. Жінка зазначила, що просила батьків дівчинки назвати суму грошового відшкодування і готова була надати постраждалій дитині матеріальну допомогу. Однак рідні дитини відмовились брати від неї кошти, і не спілкувались з обвинуваченою після того випадку.



Суд визнав жінку винною за ст. 128 Кримінального кодексу України (Необережне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Їй призначили їй 1 рік позбавлення волі. Водночас суд звільнив жінку від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні 2024 року в мережі з’явилося моторошне відео – камери спостереження зафіксували, як бійцівський пес напав на дівчинку.Згодом з’ясувалося, що стався цей інцидент в селищі Іваничі на Волині. Місцеві ЗМІ писали, що покусану дитину з травмами госпіталізували в обласну лікарню у Луцьку, її прооперували.Батьки дівчинки звернулися у поліцію. І днями, 20 січня 2025 року, Іваничівський районний суд виніс вирок власниці собаки У судовому рішенні йдеться, що обвинувачена – власниця собаки породи американський стаффордширський тер’єр. Того дня жінка залишила тварину у дворі свого будинку, не перевіривши, чи ворота закриті. Це дозволило псу вибігти на вулицю.У той час онука обвинуваченої забігла на власне подвір’я, за нею на території домогосподарства хотіла зайти і її подруга – сусідська 7-річна дівчинка. Тоді на неї й напав собака.Тварина повалила дитину на землю, завдавши їй численних укусів голови, руки та передпліччя. У результаті дитина отримала легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, зокрема відкриті переломи обох кісток передпліччя.На суді обвинувачена визнала свою провину, розкаялася та попросила вибачення у потерпілої та її родини. Жінка зазначила, що просила батьків дівчинки назвати суму грошового відшкодування і готова була надати постраждалій дитині матеріальну допомогу. Однак рідні дитини відмовились брати від неї кошти, і не спілкувались з обвинуваченою після того випадку.Суд визнав жінку винною за ст. 128 Кримінального кодексу України (Необережне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Їй призначили їй 1 рік позбавлення волі. Водночас суд звільнив жінку від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

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