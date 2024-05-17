На Волині працює добровольча пожежна команда монахів та вірян. ВІДЕО

На Волині працює добровольча пожежна команда монахів та вірян. ВІДЕО
У селі Жидичин, що на Волині успішно працює пожежна команда, проте є у ній дещо особливе. Ця частина була створена ще 14 вересня 2023 року добровольчою командою ченців та парафіян, аби у разі екстрених ситуацій оперативніше надавати допомогу.

Про це розповідають у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

Як розповів намісник Свято-Миколаївського чоловічого монастиря Констянтин Марченко, наразі добровольча команда складається із дев'яти осіб. Зокрема священники та місцеві проходили навчання разом із ДСНС.

«Ми маємо «корішки» про закінчення навчання. Відповідно ми й самі проводимо спільні навчання для новоприбульців», – розповідає священнослужитель.

За 2024 рік добровольча пожежна команда виїжджала на 19 завдань. Брали участь у гасінні пожежі після ворожої атаки та багатьох інших інцидентах.

За словами намісника, місцеві сприйняли добровольчу команду дуже добре, адже звикли, що монастир бере активну участь у житті громади.


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Теги: Волинь, Жидичин, пожежна команда
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