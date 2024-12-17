На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО

На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО
22 січня 2025 року, у ЗЗСО Горішненський ліцей відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Героя випускника ліцею Леоніда Залевського.

Про це повідомляють на сторінці Берестечківської міської територіальної громади.

Леонід Залевський - воїн-захисник, стрілець-снайпера 2-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону, який 29 квітня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу с. Семенівка, Покровського району, Донецької області, захищаючи територіальну цілісність України.
На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО


На урочистому заході були присутні рідні, друзі, знайомі, представники влади та небайдужі жителі громади.
На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО

Право відкрити меморіальну дошку було надано синам Артему і Богуславу та матері Марії Степанівні.
На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО

Настоятель Свято - Михайлівського храму с.Смолява о.Андрій Лотоцький відслужив поминальний молебень та освятив пам’ятний знак.

Із скорботними словами виступили заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Валентина Залевська, класний керівник Леоніда - Ганна Годлевська, та дружина Героя Ольга Залевська.

По завершенню заходу всі присутні з нагоди відзначення Дня Соборності провели флешмоб «Живий ланцюг Єдності», який символізує об’єднання української нації та відносить нас до подій 1919 року, коли Українська Народна Республіка і Західноукраїнська народна республіка підписали Акт Злуки, проголосивши єдину соборну Українську державу.

На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО
На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Берестечко, Горішне, меморіальна дошка, воїн
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У День Соборності України родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО
Сьогодні, 03:41
Україна отримає 35 млрд євро від ЄС
Сьогодні, 02:19
Дрони для військових і продуктові набори для ВПО: як працюють волонтери уволинському селі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
«Вони приймають кулі на груди, захищаючи нас»: чому у рідному селі волинського Героя відспівували під ворітьми храму «Вони приймають кулі на груди, захищаючи нас»: чому у рідному селі волинського Героя відспівували під ворітьми храму
17 грудень, 2024, 15:45
У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО У селі на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-односельцям. ФОТО
10 грудень, 2024, 01:15
На Волині п'яний водій врізався в електроопору і злетів у кювет На Волині п'яний водій врізався в електроопору і злетів у кювет
08 грудень, 2024, 15:19
Помер воїн-захисник з Волині Анатолій Столярчук Помер воїн-захисник з Волині Анатолій Столярчук
29 листопад, 2024, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
У День Соборності України родичі отримали посмертні нагороди Героїв з Волині. ФОТО
Сьогодні, 03:41
 0
Україна отримає 35 млрд євро від ЄС
Сьогодні, 02:19
 0
Дрони для військових і продуктові набори для ВПО: як працюють волонтери уволинському селі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
 0
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8