На волинській школі встановили меморіальну дошку загиблому воїну-випускнику. ФОТО

22 січня 2025 року, у ЗЗСО Горішненський ліцей відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Героя випускника ліцеюПро це повідомляють на сторінці Берестечківської міської територіальної громади.Леонід Залевський - воїн-захисник, стрілець-снайпера 2-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону, який 29 квітня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу с. Семенівка, Покровського району, Донецької області, захищаючи територіальну цілісність України.На урочистому заході були присутні рідні, друзі, знайомі, представники влади та небайдужі жителі громади.Право відкрити меморіальну дошку було надано синамта матеріНастоятель Свято - Михайлівського храму с.Смолява о.Андрій Лотоцький відслужив поминальний молебень та освятив пам’ятний знак.Із скорботними словами виступили заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту Валентина Залевська, класний керівник Леоніда - Ганна Годлевська, та дружина Героя Ольга Залевська.По завершенню заходу всі присутні з нагоди відзначення Дня Соборності провели флешмоб «Живий ланцюг Єдності», який символізує об’єднання української нації та відносить нас до подій 1919 року, коли Українська Народна Республіка і Західноукраїнська народна республіка підписали Акт Злуки, проголосивши єдину соборну Українську державу.