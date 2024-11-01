Україна отримає 35 млрд євро від ЄС

Україна отримає 35 млрд євро від ЄС
Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс обіяцяє, що у 2025 році Європейський Союз надасть Україні фінансову допомогу на 35 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на допис Домбровскіса у соцмережі Х.

Єврокомісар Домбровскіс підкреслив, що у 2025 році Україна отримає 35 млрд євро фіндопомоги від ЄС.

"ЄС надає (Україні) фінансову підтримку через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility у обсязі 35 млрд євро на 2025 рік", – написав він після зустрічі з першою віце-прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Давосі.

Валдіс Домбровскіс також додав, що зі Свириденко вони "обговорили розширення та кроки, спрямовані на наближення до Єдиного ринку ЄС".

Нагадаємо, що раніше Юлія Свириденко повідомляла, що Україна очікує отримати 12,5 млрд євро від ЄС у 2025 році в рамках Ukraine Facility.

Детально про програму – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

Ініціатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) фінансується за рахунок заморожених російських активів.

Український уряд очікував, що частка ЄС у G7 ERA становитиме 18,1 млрд євро.

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Теги: гроші, Євросоюз, Україна, допомога
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